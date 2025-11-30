子どもがYouTubeにどっぷりハマってしまったら…うまく距離をとるための「3つのポイント」

近年、社会問題にもなっている子どものスマホ利用。中でもYouTubeは中毒性があり、「ハマってしまう」子どもも少なくないという。そんな子どもの気持ちを、どうやって切り替えればよいのか？ 『モンテッソーリ式 ママの心がラクになる子育ての本』の共著者で、一般社団法人「輝きベビーアカデミー」を運営するまなえ氏が、「3つのポイント」をアドバイスする。

子どもがYouTubeにハマってしまったら……

前編記事〈子育てのプロが子どもの「YouTube」を禁止しないワケ…この「4つのポイント」を守れば大丈夫〉では、YouTubeとの付き合い方について、大切な4つのポイントをお話ししました。「これから子どもにYouTubeを見せようか、どうしようか」と迷っている方に向けた内容でしたね。

では、すでにYouTubeにどっぷりハマってしまったお子さんとは、どう向き合えばよいのでしょうか？

そもそもYouTubeって、大人だって一度見始めると止まらなくなるくらい面白いですよね。スマホやタブレットが当たり前になった今、子どもにとっても魅力たっぷりな存在です。

でも、そこには刺激が強すぎるコンテンツがあったり、無限に見続けられてしまうといった危うさもあります。最大の悩みは「やめて」と言ってもやめてくれないこと……。

子どもは「ママがやめてって言ってるから、やめなきゃ」と頭ではわかっているんです。でも「続きが気になる！ もっと見たい！」という気持ちのほうが強くなってしまう。そんな葛藤にいる中で、親はどう関わればいいのか。

子どもの気持ちをYouTubeから切り替えるために、3つのポイントをご紹介します。

子どもの気持ちを切り替える「3つのポイント」

ポイント(1) 子どもの気持ちを受け止める

まずは見たい気持ちに寄り添って、「どんなところが面白かった？」「どんなお話だったのかママに聞かせて」と共感しながら、今日はもう終わりだということを伝えます。

ポイント(2) 気持ちを切り替えるような提案をする

ふとしたタイミングで「おやつ一緒に作ろうか？」「お風呂で遊ぼうか？」「公園行こう！」とまったく別の提案をすることで、子どもの気持ちがスッと切り替わることがあります。夢中になれる新しい体験が、画面から気持ちを離すきっかけになります。

ポイント(3) 説明して、葛藤させる

どうしても「もっと見たい！」と泣いたりグズったりする場合でも、ここは我慢。最初に約束した「見る時間」を振り返りながら、「ママはどうしてこれ以上は見せたくないのか」、その理由をしっかり話してください。

たとえば私がYouTubeを長時間見せたくない理由は、まず身体によくないことがあります。

近い距離で画面を長時間見続けると、眼球を動かす機能が衰え、発達に影響が出るおそれがあるとも言われています。「ある1点だけをじっと何時間も見つめ続ける」というのは、自然にはない動きだそうです。

その不自然な動作を続けることで、目の機能だけでなく、運動能力も低下する可能性もあるとか。

さらに、スマホの強い光や動きの速い映像の刺激で脳の後ろ側（後頭葉）が過剰に働いてしまい、結果的に脳が疲れてしまうという説もあります。

とくに3歳までは「脳を育てる黄金期」とも言われる時期ですから、デジタル機器との付き合い方には気をつけたいと思っています。

デジタル機器と上手に付き合うために

現代の生活で映像を「一切見せない」というのは、正直、難しいですよね。ママやパパが体調を崩しているときや、子どもが熱を出して寝込んでいるときなど、どうしても頼りたくなることもあります。

だからこそ、見せる時間と、見せたあとの過ごし方で、バランスをとることが大切なのです。

我が家では、映像を見せたあとは「目を動かす遊び」を意識しています。身体を使った遊びや、外遊びなどを取り入れることで、気持ちも身体も切り替えることができます。

これからの時代はますますデジタルなしでは生きていけない社会になるでしょう。だからこそ、「どう使いこなすか」を親子で一緒に学びながら、じょうずに付き合っていくことが大切だと感じています。

ちなみに、長男はYouTubeで「収集車」や「いろんな種類の電車」を知り、実際にそれを見にいったり、図鑑で調べたりと、学びの入口にもなっています。

ところで、子どもに「長時間見ちゃダメよ」と言いながら、大人が夜中までスマホを見たり、動画をだらだら見ていたり……そんなことはありませんか？ 子どもは親の姿をよく見ています。

ときには「今日は家族でデジタルデトックスデー！」と決めて、思いっきりアナログな時間を過ごしてみるのもいいかもしれませんね。

【もっと読む】33歳年収500万円「子供部屋おじさん」の「衝撃の貯金額」…海外旅行に3年間で550万円を費やした経済力に異変が