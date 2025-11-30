聴覚に障害があるアスリートの国際スポーツ大会「東京デフリンピック」がきのう（26日）、閉幕しました。陸上の400メートルハードルに出場したのは岡山大学陸上部の石本龍一朗選手。自身初めてとなる国際大会、“二十歳の挑戦”に密着しました。

【写真を見る】「東京デフリンピック」400mハードル決勝に出場した岡山大学の石本龍一朗選手 “二十歳の挑戦”に密着【岡山】

去年の予選会で優勝し日本代表になった石本選手とは

70か国以上から世界ナンバーワンを目指し集まったアスリートたち。今月（11月）20日、本番前日の石本選手に会うことができました。

（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「ジャパーン！」

「今まで感じたことのない大会の雰囲気なんで、すごくおもしろいなと思いますね、国際大会」

「何やろ…匂いも違いますよ」

「漢（おとこ）見せたいですね、やっぱ」

岡山大学の3年生。陸上部に所属し、一般の大会に出場していましたが、去年、デフリンピックの存在を知り予選会に出場すると、400メートルハードルで見事優勝！日本代表になりました。

教育実習と練習 ハードな日々

教員免許取得のための教育実習に、練習…。



（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「あかんなあ…」



チームメイトに協力してもらいながら1年間全力疾走してきました。

（チームメイト）

「友達がだって世界大会ですよ！表彰台に乗ってほしい」

（チームメイト）

「メダル…触りたい」

（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「俺もだよ！」

岡山大学陸上部のメンバーも応援にかけつけ

石本選手が出場する400メートルハードルの予選当日。そろいの岡大Tシャツを着たチームメイトがやってきました。

（梅垣朋宏選手）

「僕もちょっと緊張はしてます。あいつあいつ、あいつより緊張しているかもしれないです」

国旗には、たくさんの寄せ書きが…。

「頑張ってきたのを見てきているんで、自分の力を出し切ってもらえたら」

「世界に岡大を…」



デフリンピックでは、出場者は補聴器などを外します。スタートの合図はランプで。場内アナウンスは電光掲示板や手話でも伝えられます。

国際大会に落ち着かないチームメイトに対し、石本選手は…

「落ち着けやって」

「選手から落ち着けって言われた」

地元・山口県からは弟の貫一郎さんと母親のあいさんも駆けつけました。400メートルハードルの予選。初めての世界の舞台が始まります！



「行くぞ！俺らが岡大です、岡大です、岡大です」「せーの！りゅうー！」

400メートルハードル予選の結果は？

予選は、2着までが無条件で決勝へ。ただ、3着以下でも全体の中でタイムが速い2人は進出できます。



中盤まで2位をキープする石本選手。しかし後半、外側からケニアの選手が！石本選手も最後まで粘り、55秒01の3位でした。

すると…



（岡山大学生）

「よっしゃー」



タイム順で拾われ、決勝進出です！

（岡山大学生）

「あしたが東京旅行にならんで済む」

（母親 あいさん）

「頑張れ頑張れ。残れてよかった」

（弟 貫一郎さん）

「頑張れよ」

ろう学校時代からの幼馴染も応援に

会場には、東京の大学に通う石本選手の幼馴染・黄原蓮人さんも訪れていました。3歳から通っていたろう学校で知り合って以来の仲です。

（黄原蓮人さん）

「その時からよく食べる子で、それが今の素晴らしい身体を作ってくれたなあと」



中学校では同じ陸上部。タイムが伸び悩み苦しみながらも努力を続けた石本選手の姿を知っています。

（黄原蓮人さん）

「友達がデフリンピックに参加して活躍するというのがこの1年間、私の1番の楽しみ」

「本当に頑張ってこい！」

（石本龍一朗選手）

「ありがとう」

「ほいじゃまたね～」

迎えた運命の決勝は…「走り抜けてきた達成感でいっぱい」

22日、決勝の日を迎えました。



（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「小さいころから聞こえにくくて話が聞こえなくて置いてけぼりになったこともたくさんある。悔しいと思うことしか…」

そして今。



（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「自分がベストを出して、まわりがそれを喜んでくれて。人と出会えたのが幸せ」

自己ベストであり、日本デフ記録でもある54秒65を出せば表彰台が近づく。友人に、家族に。メダルで感謝を届けたい。



しかし、緊張で足がうまく合いません。

結果は8位。初めての世界大会で入賞です。

チームメイト、幼馴染、家族は…

（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「ベスト出したかったし、メダルも取りたかったし、デフ日本新記録も出したかった」

「なんかもうすげー楽しくて、走っている間もめっちゃ楽しいと思っていて」

「また一歩強くなれたかなと思います」

（岡大のチームメイト）

「ゴールしたんすよ。世界の決勝で。かっこいいマジで。世界やろ世界」

「次は何年後？」

「これで終われんなあ」

「休憩してまた待ってますわ」

（黄原蓮人さん）

「石本君がどれだけ頑張ってきたかをまわりの人もわかっていて」

「応援しに来てくれる人も、こんなにたくさんいるのは本当にうれしいこと」

「うれしくないわけがない」

（母親 あいさん）

「頑張ったね、頑張ったよ。よう頑張った」



（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「ようやく終わった」



（弟 貫一郎さん）

「普段は何も言わずにテレビのチャンネルを勝手に変えたりとか、喧嘩したりするけど、頼りになるお兄ちゃんだな」

「かっこよかったです」

来年は大学最後の1年 走り続けるその先に

きのう（26日）、岡山に帰ってきた石本選手は、陸上部が練習をしているグラウンドを訪れました。

（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「悔しいなと心にくるものはあったんですけど、この1年間、今までになく努力をして走り抜けてきたんで達成感でいっぱい」

「応援してくれる人がいてひとりじゃないなと感じられて…」

「このままでいいんだっていう」

来年は、大学最後の1年。今度は一般の大会でも全国を狙います。

（岡山大学教育学部3年 陸上部 石本龍一朗選手）

「頑張る勇気はこのデフリンピックでもらえたんで」

「健常の世界でも頑張っているぼくを見て、デフ陸上がもっともっと盛り上がっていったらな」

夢を追い、走り続けた時間は未来の自分の糧に。また、新たな毎日が始まります。