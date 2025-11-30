元F1ドライバーの中嶋悟氏（72）が29日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜 後9・00）にゲスト出演。18歳で初めて所有した愛車の現在の価値に驚きの声を上げた。

中嶋氏が最初に所有したのは1969年デビューの白い日産・フェアレディZ。番組には販売店から借りた70年式のものが登場した。

MCの「おぎやはぎ」矢作兼が「現在、どんどん値段が上がっているイメージがありますが、現在はおいくらなんでしょうか？」と聞くと、販売店のスタッフは「状態にもよるんですけど、応相談で」と答えた。

それを聞いた中嶋氏が「じゃあ50万円くらいで」と言うと「50万円だと部品しか買えないので…」と苦笑。矢作が「0はもう1個はもちろん付きますもんね？」と言うと「もうちょっと0が付いて、それからという…」と説明。矢作が「それが最低ラインぐらい」と確認し、中嶋氏は「ああ、そう…」と驚きの声を挙げた。

中嶋氏が購入した時には「確か100万円くらいした気がしますよ」と言い、番組調べでも、当時の値段は108万円だったと紹介されていた。