1995年8月30日、大阪府堺市で一人の中学3年生の命が奪われました。

被害者は一井勝（いちい・まさる）さん（15）。加害者は、隣の校区に住む16歳、15歳、14歳、そして主犯格の17歳の少年4人でした。

事件から30年を迎えた今年11月、香川県警が主催した「命の大切さを学ぶ教室」が、さぬき市の香川県立津田高校【画像①】で開かれました。

一井勝さんの母親・彩子さんは、生徒たちに「被害者遺族として30年間経った今も苦しみ続けている心境」を語りました。

「毎年、学級委員をしたり」活発な子どもだった勝さん

勝さんは、姉と妹の3人兄弟の長男として育った、活発な子供だったと言います。

（一井 彩子さん）

「もう本当に小さい頃からやんちゃな子で、じっとしてることがないような、、、唯一じっとしてるといえば、ご飯食べてる時と寝てる時ぐらいかな、というくらい、ものすごく元気な子どもでした」

「小学校3年くらいまでは、友達と大喧嘩をしたり、いたずらしたり、いつもヒヤヒヤさせられていました」

「とにかく目立つことが好きで、小学校6年間は毎年学級委員をしたり、生徒会役員やスポーツ大会にも率先して参加した」

「正義感も強く、いじめられている子を助けたり、男の子に泣かされている女の子を家まで送っていったり、私の知らないところではちょっとだけいいこともしていたみたいです」

学校に行かなくなった中学時代 何があったのか

明るかった勝さんですが、中学校に入学すると状況は一変しました。

（一井 彩子さん）

「勝さんの性格が、学校のペースを乱すっていうふうに一部の先生に言われまして、結局その先生たちに目をつけられることになってしまいました」

担任教師は勝さんを受け入れず、さらにその教師から暴力もあり、勝さんは次第に学校に行かなくなりました。

彩子さんは「息子は友達が多く、学校に行きたがっていた。修学旅行だけは『中学校最後の思い出やから、みんなと一緒に行きたい』と強く希望していた」と言います。

修学旅行で友人が撮影した写真が “遺影” に

修学旅行当日、勝さんは友達に迎えに来てもらい元気に出発したそうです。

しかし学校に行かなくなった影響で、髪を茶色くしていたため、校則違反としてバスに乗せてもらえず、校長室で待機させられました。

母親の彩子さんが校長室まで迎えに行き、自宅まで戻りましたが、勝さんはどうしても修学旅行に行きたがっていました。

そこで、彩子さんが職員室に電話をすると、生徒指導の先生たちが車で修学旅行に連れて行ってくれることになり、2泊3日の間、その先生たちが勝さんと行動を共にしてくれたそうです。

修学旅行で、勝さんの友人が写真【画像④】を撮影してくれました。

（一井 彩子さん）

「友達が撮ってくれた写真が、息子の遺影になってしまいました」

加害者たちは逮捕前、勝さんの通夜に参列していた なぜ

事件から3日後の9月2日、4人の少年が逮捕されました。しかし逮捕されるまでの間、主犯格の少年以外の3人は、勝さんの通夜や葬儀に参列していたと言います。

（一井 彩子さん）

「子供たちの世界っていうのは、今誰と誰が仲良くしてるとか、誰と誰がつるんでるっていうこと、周りにいる子たちも結構よく知ってると思うんですね」

「だから、その通夜とかに来なかったら、他の子たちから変に思われるから顔を出してたのかな、って思ってます」

主犯格の少年は「逮捕される前、警察署の玄関で大騒ぎ」なぜ

一方、事件直後から主犯格の少年の指示で口裏を合わせ、勝さんの身に着けていた物を別々の場所に捨てたり、自分たちの服についた勝さんの血痕については、「車の男たちに絡まれて、自分たちが怪我をした」と説明していたそうです。

主犯格の少年に至っては、「逮捕される前に担当警察署の玄関先で大騒ぎをして、自分が捜査圏内に入っているかどうか確認しようとしていた」というのです。

ここから、母・彩子さんのさらなる苦しみが始まります。

