1995年8月30日、大阪府堺市で一人の中学3年生の命が奪われました。

【画像を見る】遺された笑顔の写真 15歳で亡くなった勝さん（当時中学3年生）

被害者は一井勝（いちい・まさる）さん（15）。加害者は、隣の校区に住む16歳、15歳、14歳、そして主犯格の17歳の少年4人でした。

事件から30年を迎えた今年11月、香川県警が主催した「命の大切さを学ぶ教室」が、さぬき市の香川県立津田高校【画像①】で開かれました。

一井勝さんの母親・彩子さんは、生徒たちに「被害者遺族として30年間経った今も苦しみ続けている心境」を語りました。

主犯格の少年は5年後、少年刑務所から自宅にやってきた

母親の一井彩子さんは、「逮捕された4人は家庭裁判所に送られ、審判を受けた」と言います。

主犯格の少年以外は、少年院に1年ほど収容され、主犯格は逆送されて、3年から5年の不定期刑で少年刑務所に送られたということです。

約5年後、少年刑務所から出てきたその足で、主犯格の少年とその両親が、突然一井さんの自宅を訪れ「息子のところに線香を上げさせて欲しい」という申し出がありましたが、その時は「しばらくの間は考させてほしい」と断りました。

母親の彩子さんは何日も悩んだ末、面会を受け入れることにしました。受け入れた理由について、「現実に向き合っていくべきだ」と考えたからでした。

（一井 彩子さん）

「少年事件っていうのは何も知らされない。自分の子供が殺されたのに、誰に殺されたのかとか、なんで殺されなあかんかったのかっていうことを、当時30年前は全く知ることができなかったんです」

「本当に加害者の人権だけが守られて、被害者には何の権利もないというそういう現実があったからです」

「少年院や少年刑務所から出てきても、本当に更生できているのかとか、そのあとどこに住んでいてどんな生活をしているのか全く知ることができない」

亡くなった息子のためにも現実に向き合うー彩子さんは主犯格の少年と会う大きな決断をします。

主犯格の少年と会って「すごくがっかりした」

実際に主犯格の少年に会った彩子さんは、想像していた少年のイメージと全く違っていた言います。

当時、主犯格の少年は「キレたら何をするか分からないやつ」と、周囲からはおそれられていたというこでした。

主犯格の少年は、事件前から何度も傷害事件を起こしていて、例えば『専門学校で同級生の耳を切るような事件』を起こしたこともあったということです。

そのようなトラブルを起こすたびに、少年の母親がお金を持って相手の家を訪ね、謝罪する「示談」を何度も繰り返していたのでした。

しかし目の前に現れたのは「おとなしそうな人物」でした。

彩子さんが主犯格だった少年に話しかけても返事は全くなく、聞いたことに対しては母親が全て答えたそうです。父親が線香をあげるように促しても、主犯格の少年は「どうしていいのかがわからない」、、、そんな光景に唖然とします。

（一井 彩子さん）

「（主犯格の少年は）22歳になってるはずなんですが、その線香の上げ方も、父親が手取り足取り教えないと何にもできない、っていうような状態でした」

主犯格の少年の母親「自分の子供が...いまだに信じられないんですよ」

後日、彩子さんは、主犯格の少年の母親と二人だけで会うことにします。そこで明かされたことに、彩子さんは衝撃を受けます。主犯格の少年と母親の関係が「小さい頃のままで止まっていた」と感じたと話します。

（一井 彩子さん）

「母親は自分の22歳になった子ども話をするときに、『〇〇君がね、〇〇ちゃんがね』って、2～3歳の子どもの話をするかのような言い方をするんです」

「母親は、『一井さん、いまだに自分の子どもが起こしたこととは信じられないんですよ』と言うんです」

主犯格の少年は、少年刑務所にいる間に様子が変わってしまい、出所後すぐに診療内科・精神科に通うようになった、と告げられたのでした。

その後、主犯格の少年は精神科の病院に通院し、薬を飲み続ける状態が続いたそうです。これも、直接「加害者側と会って始めた分かった」現実でした。

彩子さんは母親に伝えました。

（一井 彩子さん）

「私は、こうした形であなたたちを受け入れて、話をしたりすることだけができる。だけど、あなたたちを許すことは絶対にできない」

そして、年に一度、息子の命日が過ぎた日に会い続けました。

（【画像④】は遺された勝さんの笑顔の写真）

