＜義実家への里帰りNG？＞厚意に甘えすぎてた私「夫婦2人で乗り切らなきゃ！」反省【第7話まんが】
私はサホ。夫ケイスケと結婚して、現在妊娠5ヶ月です。両親がすでに他界しており、ありがたいことに義両親が「なんでも頼ってね」と言ってくれました。しかしケイスケが産後の「里帰り」をさせてもらうお願いをしたところ、義実家に住む独身の義妹ナナコさんから「赤ちゃんがいると困る」と抗議されたそうです。私はショックを受けましたが、会社の先輩たちに話すと大笑い。「妊婦様」と指摘され、ようやく私は自分の間違いに気づいたのでした。
反省した私は、先輩との会話で気づいたことをケイスケに伝えます。これまで私は、自分のことばかり考えていたのです。義両親やナナコさんにもそれぞれ事情があるということを、ちっとも考えていませんでした。
「ケイスケ、ごめんね……」私の言葉にケイスケは静かにうなずきました。「実は俺も今日、実家でナナコにいろいろ指摘されて反省したことがあってさ……。原因を作ったのは、サホと実家の間に立っている俺だったかもしれないって」
勉強中のナナコさんが里帰りを嫌がるのは当然のこと。勝手に「ナナコさんは嫉妬している」と決めつけたのは、とても失礼なことでした。また、当たり前のように義実家に甘えようとした自分が恥ずかしく思えます。ケイスケも今日実家でナナコさんと話したらしく、何やら「自分が至らなかった」と反省することがあったそうです。
明日からは義父ではなく、ケイスケが会社まで送迎してくれることになりました。私たち夫婦は考え方が未熟だったのだと思います。これからは夫婦2人で力を合わせて、出産も育児も乗り越えていこうと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
