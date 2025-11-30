1995年8月30日、大阪府堺市で一人の中学3年生の命が奪われました。

【画像を見る】遺された笑顔の写真 15歳で亡くなった勝さん（当時中学3年生）

被害者は一井勝（いちい・まさる）さん（15）。加害者は、隣の校区に住む16歳、15歳、14歳、そして主犯格の17歳の少年4人でした。

事件から30年を迎えた今年11月、香川県警が主催した「命の大切さを学ぶ教室」が、さぬき市の香川県立津田高校【画像①】で開かれました。

一井勝さんの母親・彩子さんは、生徒たちに「被害者遺族として30年間経った今も苦しみ続けている心境」を語りました。

「私の大事な子供を殺したことさえ、全く理解できていない」

3～4年すると、主犯格の少年は面会に来なくなったそうです。主犯格の少年の両親からは、「完全に精神科の病院に入院してしまった」と説明を受けました。

ある年、彩子さんが主犯格の少年の病名を尋ねたところ、両親は答えることができなかったといいます。

そこで、診断書を送ってもらうと『心が完全に壊れてしまっている精神的な病気で、治る見込みも全く立っていない状態』だったというのです。

（一井 彩子さん）

「この主犯格の少年は、もう二度と、私の大事な子供を殺したことさえ、全く理解できていない状態だそうです」

彩子さんは、主犯格の少年の様子が最初からおかしかったことを振り返り、こう続けました。

「5年近く、少年刑務所の中にいたわけなんです。面会に行ったであろう両親やこの主犯格の少年に関わったであろう人たち、誰も病気になっていることに気づかなかったんでしょうか？」

事件をきっかけに...母親を支えてくれた同級生たち

事件から30年が経った今、勝さん【画像③】は彩子さんに大きなものを残してくれていました。それは勝さんの「友達」です。

同級生や先輩たちは、事件をきっかけに今も、彩子さんを支え続けてくれていると言います。

（一井 彩子さん）

「その中の1人は、子供が生まれた時にやってきて、『子供が生まれて初めてオカンの気持ちが分かってきたわ。自分の子どもってめっちゃ可愛いもんな』って言いました」

別の友人も、子供が生まれてから「勝のこと助けてやれんかって、ほんまにごめん」と謝りに来たそうです。彼らは、勝さんの事件で命の重さを知り、自分たちも子どもが生まれたことで命の大切さを実感したというのです。

そして、毎年勝さんの命日には、友人たちは家族を連れて彩子さんのもとを訪れてくれています。

（一井 彩子さん）

「私が今、こうして元気で生きていられるのは、自分の2人の娘と彼らのおかげだな、っていつも感謝しています」

実は勝さんだけでなく...娘も同じ目に遇っていた

実は彩子さんの家族は、勝さんの事件だけでなく、娘も中学生の女子生徒5人による集団暴行を受けたと言います。

けがは軽かったそうですが、通院中の病院でおたふく風邪に感染したことで、左耳が聞こえなくなってしまったそうです。

この事件でも、主犯格の女子生徒は保護観察、他の4人は暴力を振るった者も含めて保護処分にすらなかったと振り返ります。「娘の受けた傷に比べると、本当に処分が軽すぎる」と彩子さんは語ります。

さらに驚くべきことに、娘を暴行した主犯格の女子生徒の母親と、勝さんの事件の加害者の母親が友人ではないか、という話もあり、「少年事件っていうのは本当に狭い地域の中で起こるということ」を痛感させられたと言います。

「被害者にならないようにすることは、無理」ならば、どうすればいいのか

現在、彩子さんは「少年犯罪被害当事者の会」と「犯罪被害者の会（つなぐ会）」で活動を続けています。活動のテーマは「こどもたちを、もうこれ以上被害者にも加害者にもしない」ことです。

しかし、彩子さんは「被害者にならないようにすることは、無理」だと考えています。

（一井 彩子さん）

「自分がどれだけ気をつけてても、周りの人がどれだけ気をつけてくれていても、被害にあわないようにすることが無理なんじゃないかな、って思ってしまいます、悲しいことですけど」

しかし「加害者にならないようにすることはできる」と訴えます。

「加害者がいなくなれば、被害者はゼロになります。これが一番いい方法なんじゃないかなって私は思っています」

命を大切にするために必要なことは3つだと彩子さんは生徒たちに語り掛けます。「人に対しての思いやりを持つこと」

「相手の立場になって物事を考えること」

「人の痛みが分かること」

最後の願い「絶対に生きることを頑張ってください」

講演の最後、彩子さんは生徒たちに一つのお願いをしました。

（一井 彩子さん）

「『つらい時にはつらい』っていうことを言葉で言ってください」

「そして、『周りでそういう声をあげてる人』『助けて欲しいっていう声をあげてる人』がいたなら必ず聞いてあげられる人になってください」

「そういうことが、命を大切にすることにつながっていくと思います」

そして、

「絶対に自分のしたいこと、夢を叶えてください。最後にもう一言だけ、絶対に生きることを頑張ってください」

と生徒たちに強く訴えかけました。

