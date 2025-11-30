福岡空港の発着回数増加を検討する委員会が発足した。空港周辺の住民に配慮しながら、速やかに議論を進めてもらいたい。

今年3月に第2滑走路の供用を始めたばかりだが、早くも処理能力を上回る勢いで発着回数が増加している。航空会社の就航希望を断らなくてはならない状況は、改善を急ぐ必要がある。

委員会は九州経済連合会などの経済団体、空港運営会社の福岡国際空港（FIAC）、福岡県、福岡市で構成する。

今月の初会合では、航空管制を担う国土交通省に着陸進入の方法や騒音対策区域の見直しを要望した。国交省は早期に着手する考えを示す。

第2滑走路は第1滑走路との間隔が狭く、国際線の離陸のみに使用している。滑走路の発着回数は、2本目の供用前の1時間当たり38回から40回に増えたに過ぎない。

2025年度上半期の発着回数は、遅延なく安定運航できる目安（年間18万8千回）を上回るペースで推移している。大半の時間帯でほぼ満杯状態だ。新規就航や増便を打診されても応じられず、多くの旅客を取り逃がしているとみていい。

福岡空港は市街地に近くて利便性が高い半面、滑走路の拡張には限界がある。新たな対策は与えられた条件下で検討せざるを得ない。

国交省は15年にまとめた環境影響評価書で、南側からの進入経路変更や衛星利用測位システム（GPS）の活用などで、1時間当たり45回まで増やせると想定している。

国交省は当時の需要予測を基に、35年ごろの実現を見込んでいた。近年は航空機へのGPS機器搭載などが進んでおり、経済界が求める前倒しは可能ではないか。

九州では熊本県の台湾積体電路製造（TSMC）をはじめ、半導体関連企業の立地が相次ぐ。今年の外国人入国者数は過去最多のペースで、観光も活況を呈する。

九州を訪れる外国人の約8割は福岡空港から入国し、玄関口としての役割は大きい。空港が経済成長の制約要因になることは避けたい。

留意したいのは住民への影響だ。進入経路の変更で騒音を受ける地域が新たに生じる可能性がある。地元との丁寧な合意形成が欠かせない。安全の確保は大前提だ。

福岡市は地下鉄七隈線を博多駅から延伸し、国際線ターミナル乗り入れの可否を検討する。中心部からの直通が実現すれば、国際線の利便性は飛躍的に高まる。

福岡空港は早朝と深夜の騒音を防ぐため、離着陸は午前7時から午後10時までとなっている。発着回数の増加には限界がある。

近隣空港への需要分散は長年の課題だ。北九州空港は24時間運用可能で、滑走路を3千メートルに延長する工事が進む。佐賀空港も滑走路延長を目指している。福岡空港への集中緩和にも知恵を絞りたい。