佐賀銀行は、県内の官公庁と民間企業の冬のボーナス支給予想額を発表した。官民全体での1人当たりの平均支給額は36万7832円（昨冬比2・77％増）、総支給額は879億円（同6・28％増）で、それぞれ過去最高額となった。

民間は正社員数が約7千人増加、ボーナスの支給月数を1・15カ月と想定した。1人当たりの平均支給額は32万2698円（同3・32％増）、総支給額は704億円（同7・31％増）だった。原材料費や人件費が高騰する中でも社員数や月例給が増加傾向にあり、その背景について担当者は「企業が安定的な労働力を確保しようとしている」と分析した。

官公庁の1人当たり平均支給額は83万8115円（同3・07％増）、総支給額は175億円（同2・33％増）。国家公務員や県職員、県内の市町職員を対象とし、人事院勧告をもとに支給月数は2・35カ月と想定した。対象職員数が減少した一方で月例給は引き上げられ、ボーナスも増加したという。

25日の定例記者会見で坂井秀明頭取は「（主要取引先である）中小企業にとっては非常に厳しい面もあると思うが、努力されていると感じる」と述べた。（松本紗菜子）