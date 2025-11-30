県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正を受け、県弁護士会は28日夜、静岡県一家4人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さんの弁護団の角替清美弁護士らを招き、会員の弁護士向けの研修会を佐賀市内で開いた。

角替氏は、袴田事件で捜査側が袴田さんを犯人に仕立てるため証拠を捏造（ねつぞう）し、弁護側のDNA型鑑定が再審無罪の決め手の一つとなった経緯などを説明。「（DNA型鑑定については）専門家の協力がなければ戦えない分野だ」と語った。佐賀県警の不正については、捜査当局による鑑定全体への信頼を揺るがしかねないことから「佐賀だけの問題ではない」と強調した。

袴田事件の再審請求審でDNA型鑑定を実施した本田克也筑波大名誉教授（法医学）も登壇し「科捜研が県警内部にある以上、捜査側に忖度（そんたく）する可能性がある」と指摘。再発防止には、先入観を避けるため検査員に捜査情報を伝えずに検査のみに集中させる▽第三者機関で鑑定試料を管理し、再鑑定が可能な状態にする−ことなどが必要と提言した。

研修会は「科学的なDNA鑑定とは何か−DNA型鑑定不正問題への濁流を暴く」と題し、オンラインを含め弁護士ら約80人が参加。冒頭、県弁護士会の出口聡一郎会長は「不正問題を警察の内部調査で終わらせてはいけない。鑑定について改めて学ぶ機会になれば」と話した。（才木希）