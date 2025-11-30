「昭和の時代と佐賀−後編 1958〜1989−」と題した企画展が、佐賀市の県公文書館で開かれている。今年が「昭和100年」に当たるのに合わせて企画し、記録資料や写真、映像など28点を展示。高度成長期から昭和の終わりまでの歴史を紹介している。入場無料。来年5月6日まで。

昭和30年代から60年代まで、年代ごとに佐賀が歩んだ歴史を紹介。杵島炭鉱労働組合の記録からは、大町町などにある杵島炭鉱が閉山（69年）に向かう過程で、失職することへの苦渋の思いなどが読み取れる。前身の国民体育大会と全国身体障害者スポーツ大会が県内で初めて開催された「若楠国体」（76年）の様子を伝える写真も並ぶ。

映像資料では、県視聴覚ライブラリー所蔵の「天皇皇后両陛下 佐賀への御旅」から、61年に天皇皇后両陛下が来県された当時の様子を見ることができ、来場者の中には昔の佐賀駅や街並みを懐かしむ人もいるという。同館の楢崎直子さんは「公文書から伝わる、エネルギッシュな時代を生き抜いた佐賀の歩みを感じてほしい」と話している。

午前9時から午後5時まで。月曜休館（祝日除く）。（竹中謙輔）