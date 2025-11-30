「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

凱旋門賞１４着からの国内復帰戦となる今年のダービー馬クロワデュノールは２９日午後に東京競馬場に到着した。最終追い切りの後に参戦が正式決定したが、間宮辰徳助手は「馬体に張りが出てきた感じはあります」と話した。一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−土曜の午後３時４０分に東京競馬場に到着。馬の様子は。

「いつも通りおとなしかったです。出発から５時間半くらいで着いたので、順調でしたね」

−正式に参戦が決まったのが最終追い切りの後だった。体調は？

「下から見ている感じは変わりないですね。（追い切りを終えてから）馬体に張りが出てきた感じはあります」

−木曜発表の馬体重は５１４キロ。３走前のダービーでは５０４キロだったが。

「もともと輸送減りするタイプではないので、レースではプラス１０キロくらいで出ることになると思います。それでも太いという感じはないですよ」

−海外を経験して成長した点はあるか。

「もともとおとなしい方だけど、海外の環境では周りがうるさかったりするし、精神面は強くなると思います」

−枠順は１枠２番。

「強い馬はどこからでも勝つと思っているので。枠はあまり気にしていません」

−戦法のイメージは。

「金曜に先生と（北村）友一がしっかり話し合ってプランを考えていると思います」

−国内復帰戦に向けて最後に意気込みを。

「やることはやったので、あとは友一に託すだけです」