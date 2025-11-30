JR化後に発展形が誕生

JR東日本・東海・西日本の広い範囲で活躍した「211系」近郊形電車が、登場から40年を迎えました。現在は私鉄へも譲渡され、これからも走りそうな電車の生い立ちを振り返ります。

1980年代の国鉄時代末期、1960年代に製造された近郊形電車の111系・113系・115系が置き換え時期となっていました。これを受けて当時の国鉄は、省エネルギー性能や保守費用低減を念頭に置いた新型車両の設計に着手します。そして1985（昭和60）年に誕生したのが211系電車です。

211系は、その後に続くJRの新型車両の特徴をすでに数多く備えていました。軽量ステンレスを使った車体、構造がシンプルなボルスタレス台車、サイリスタチョッパ制御より低コストで電力回生ブレーキを使用できる界磁添加励磁制御などです。

軽量化と力行性能の改良により、国鉄形115系の2M2Tと同等以上の走行性能を211系は2M3Tで達成しました。電動車（M車）比率を下げられることは、製造コスト、運用コストの双方の低減につながり、メリットの多いことでした。

また、211系は「国鉄時代に製造を開始し、JR化後に発展形が造られた」形式でもあります。国鉄時代は、既存の113・115系などの運用方針の延長で、基本編成がセミクロスシート、付属編成がロングシートとし、平屋グリーン車を2両連結した編成が東海道本線の東京口に投入されました。

JR化後は、JR東日本が現在まで続く「2階建てグリーン車」を初めて製造。JR東海はロングシートの2000・3000・5000・6000番台を製造しています。

JR西日本は、3両編成のジョイフルトレイン「スーパーサルーンゆめじ」のうち2両に211系の「電動車2両で運行する」走行システムを採用しました。床が高いハイデッカーで大きな展望窓を有し、前面展望も可能な「スーパーサルーンゆめじ」は、1988（昭和63）年の瀬戸大橋線開業時に登場。当時の皇太子ご夫妻が乗車されるなど、華やかな活躍を見せました。

インパクト大だった2階建てグリーン車

211系は、座面に一人分ずつのくぼみがついた「バケットシート」を採用しました。クロスシートは座席間隔1490mmのボックスシートで、筆者（安藤昌季（乗りものライター）が初めて座ったとき「クッションも座席形状も良い座席」と感激した覚えがあります。2025年に中央本線211系で同じ座席に座ったときも印象は変わらず、JR化後の近郊形・通勤形を含めてもトップクラスのボックスシートだと感じています。ロングシートも腰の収まりが良く、好みです。

グリーン車の平屋構造は113系と同じですが、簡易型ではないリクライニングシートが採用され、大きな背面テーブルもあり、特急の普通車を上回るグレードに感心しました。

ちなみに1989（平成元）年に投入された2階建てグリーン車は、当時としてはとてつもないインパクトがありました。2階建て車両自体が100系新幹線や近鉄特急「ビスタカー」くらいしかない時代に「グリーン車のうちの1両を置き換え、大量に見かけるようになった」からです。座席も平屋グリーン車と若干異なりますが、完成度は高いものでした。

現在の2階建てグリーン車と大きく異なるのは側窓で、横引きカーテンでした。筆者はロールカーテンより視界が広い横引きカーテンが好きで、211系グリーン車が来た時は喜んで迎えました。ほぼ同じ構造をした113系用のサロ124・125形は、後に改造されて211系に編入されていますが、2階建てグリーン車2両が並んだインパクトも大きなものでした。

JR東海から引退した211系の「その後」

827両が製造された211系も、JR東海で2025年3月に全て引退するなど淘汰が進んでいます。製造時のグリーン車組み込み15両編成はすでにありません。それでも、JR東日本の両毛線や上越線、吾妻線、信越本線、中央本線などで今なお活躍しています。

しかし、JR東日本は2026年度以降に、211系をE131系に置き換えることを発表しました。置き換えられる6両編成には、初期型のセミクロスシート車が含まれており、乗り収めとなりそうです。

なお、JR東海の211系5000・5600番台は三重の三岐鉄道に譲渡され、2025年5月に5000系として運用を開始しました。また、千葉の流鉄にも同じく211系6000番台が譲渡され、現在営業運転に投入するための改造を進めています。211系の歴史は、まだまだ続くことになりそうです。