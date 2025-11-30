◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第３日（２９日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

賞金ランク３位から逆転キングを狙う蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が８バーディー、ボギーなしでこの日のベストスコア６４をマークし、通算１４アンダーの３位に浮上した。今季２勝目へ２打差を追う。優勝なら無条件で賞金王が決まる金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝は７１と伸ばしきれず１０アンダー１０位に後退した。７０で回った鈴木晃祐（２５）＝ロピア＝が１６アンダーで単独首位を守りツアー初優勝に王手をかけた。

蝉川のショットがピンに絡んだ。１５、１６番で１メートルに運んで伸ばすと、最終１８番パー５では３メートルを沈めて８つ目のバーディー。「こんなゴルフは久しぶり。ショットもパッティングも両方が良かった」。この日からピン型のエースパターに戻し、全てがかみ合った。

２度の賞金王に輝いた谷口徹（５７）が第一線を退くことを表明した２８日、送別セレモニーに参加。通算５勝の２４歳を２９日、会場に現れた大先輩が出迎えてくれ、差し出された手を握り「パワーをもらいました」と頭を下げた。「２０勝されている。自分もその境地まで行きたい」と話した。

首位の鈴木とは、同学年で東北福祉大で蝉川が主将、鈴木が副主将を務めた。初めて最終日最終組で競うことを楽しみにした。逆転キングには残り２戦での１勝が最低条件。「賞金王争いを面白くしたい。最終戦の最終日までもつれるところまで持っていきたい」。アグレッシブに、最後まで攻め抜く。（高木 恵）

◆賞金王争いの行方 最終戦の優勝賞金は４０００万円のため、今大会予選ラウンド終了時点で賞金王の可能性が残っているのは賞金ランク２８位以内の１８人。金子の順位を考慮しない場合、佐藤大平と吉田泰基は単独２位以上、小西たかのりは同３位以上、米沢蓮と片岡尚之は同４位以上、比嘉一貴は同１６位以上が必須で、蝉川は最下位でも可能性を残す。ランク１６位以下の木下稜介、勝俣陵、塚田よおすけ、小斉平優和、大岩龍一、小木曽喬、阿久津未来也、長野泰雅、下家秀琉、宋永漢（韓国）の１０人は２連勝が最低条件。