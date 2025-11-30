【前後編の後編/前編からの続き】

美しい民族衣装を隙なく着こなされたお姿に、ラオスの人々は感嘆の声を漏らした……。無事に初の海外訪問を終えられた天皇、皇后両陛下の長女、愛子さま（23）。一体、どのようなお振る舞いが人々の心を捉えたのか。間近に接した5人の日本人が見た「素顔」とは。

＊＊＊

前編【「愛子さまは他者へのお気遣いを大切にされる方」 ラオスで愛子さまと接した日本人が感動した理由】では、ラオス訪問中に愛子さまに接し、「優しさを強く感じた」という日本人の証言を紹介した。

11月18日にはトンルン国家主席など政権の首脳らとの相次ぐ面会をこなされた上、夜に行われたバーニー国家副主席主催の晩餐会では「おことば」を述べられた。「おことば」に対する意気込みは相当なものだったようで、

「愛子さまは何度も何度も推敲を重ね、晩餐会当日の朝になってもまだ推敲されていたそうです」（宮内庁担当記者）

2012年に天皇陛下がラオスを公式訪問されているが、「おことば」でもそれに言及された上で、

「人と人との交流が両国をつなぐ絆を育んできました」

ラオスを訪問中の愛子さまが「イッサラポン・バイオリン演奏団」の演奏を鑑賞し、拍手される

と述べられた愛子さま。

さらに、今年が日本とラオスの外交関係樹立70周年で、JICA海外協力隊がラオスなどに初めて派遣されてから60年の節目になることを指摘され、

「日本・ラオス両国において、お互いの国への理解や関心がより一層高まり、果てしなく続く悠久のメコン川の流れのように、どこまでも発展していくよう願っています」

と結ばれたのだった。

宮内庁担当記者の話。

「天皇陛下は、“人と人のつながりが、国と国のつながり、友好・親善の礎だ”との考えをお持ちです。これは上皇さまから受け継がれているお考えですが、それをしっかりと受け止め、これまでの友好・親善をより強固なものにしていきたい、との思いが強く伝わってくる『おことば』でした」

民族衣装を身にまとわれた愛子さま

20日は午前7時20分ごろビエンチャン駅を出発し、2時間弱列車に揺られて北部の古都・ルアンパバーンに向かわれている。

「ビエンチャンからルアンパバーンまで、飛行機なら50分で着くところ、あえて2時間もかかる高速鉄道に乗られたことになります。ラオス政府としては、鉄道も開通して東南アジアのハブになろうとしているラオスの姿を披露したかったのでしょう」（ラオスの歴史に関するご進講を担当した東京外国語大学教授の菊池陽子氏）

ラオス滞在中、愛子さまは2度、民族衣装の「シン」や「パービアン」などを着用されている。1度目は18日にトンルン国家主席を表敬訪問するなど公式行事に臨まれた際、2度目がルアンパバーンを視察された時だ。2度にわたって、色や柄の違う民族衣装を身にまとわれた愛子さまの美しい姿に、現地の人々が深い感銘を受けたことは想像に難くない。

「シンは巻きスカートで、パービアンは肩から斜めにかけるショールのようなものです。現地の女性は、日常的に色柄さまざまなシンを着用していますが、正装のパービアンは神聖なお寺に行く時や、結婚式などの儀式の時に着用するものです」（同）

“帰ってから父と話をしてみたい”

この日、ルアンパバーン国立博物館で愛子さまの案内役を務めたJICA海外協力隊員の宮脇好和氏は、

「18日とは違うシンとパービアン姿を見た博物館のスタッフはみんな、愛子さまについて“きれいですね”“かわいいですね”と言っていました。あの日はかなり早起きだったはずですから多分お疲れだろうなと思っていたんですが、そんな様子は全く感じられませんでした」

宮脇氏は博物館の本館の案内を担当したという。

「元は王宮だった本館で立ち止まってご説明する場所は2カ所と事前に決められていて、その一つは王座の間。もう一つは、95年にルアンパバーンの街並みが世界文化遺産に登録された際の認定証が展示されているところです。この博物館へはお父様の天皇陛下も12年にお越しになっており、愛子さまは展示をご覧になる中で“帰ってから父と話をしてみたい”といったことをおっしゃっていました」

「お優しい笑顔は忘れることができません」

愛子さまはこの日の午後、日本のNPO法人「フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN（FWAB）」が15年に開設した「ラオ・フレンズ小児病院」も視察されている。

案内を担当したFWAB代表で看護師の赤尾和美さんが語る。

「愛子さまは入院中の子供と付き添いの母親らに“痛みはありますか”“早く良くなってくださいね”と、温かく優しい笑顔で語りかけていらっしゃいました」

愛子さまから受けた質問の中で最も印象に残ったのは、“異文化を実感するようなご経験はありましたか？”というものだった。

「それに対して私はある脳性まひのお子さんのお話をしました。その子のご家族は“生まれ変わり”を信じており、“病院がこの子を助けなければ今頃は生まれ変わって、障害のない新たな人生を始めていたはず”と言われ、“私たちが関わることでご家族を苦しめることになっているのかも”と落ち込んだことがあったのです」（同）

その時の話を引き合いに出しながら、

「“従来の文化と新しい文化の折り合いをつけてベストな医療を提供するのが私たちの役割であり課題”とお話ししたところ、愛子さまは大きくうなずいて“異なる文化の融合に尽力することは大変ですが、大事なことですね”とおっしゃった。私の話の意味合いを理解していただいたように感じてうれしかったです」（同）

帰り際、赤尾さんが“ぜひまたお越しください”と声をかけると、愛子さまは“よろしいのですか？”とお答えになったという。

「あのお優しい笑顔は忘れることができません。思い出すたびに、これからもがんばるぞ、という気持ちになります」（同）

「オーバーワークが心配」

多くの人を魅了した今回のラオス訪問について、皇室解説者の山下晋司氏は、

「終始、“仕事ですから”と装ったお姿ではなく自然体でした。多くの国民が愛子内親王殿下に好感を抱く理由はそこだと思います」

ただし、懸念点が全くないわけではなく、

「愛子さまはとにかく手を抜かずに根を詰めて準備をされる。オーバーワークとなってお疲れが蓄積するのが心配です。そのお姿は雅子さまに似てらっしゃいます」（前出の宮内庁担当記者）

象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の河西秀哉准教授はこう話す。

「今回のご訪問で愛子さまは素晴らしい海外公務をこなされることが分かりました。今後、“どなたか皇族の方に来てほしい”というものではなく、“愛子さまに来ていただきたい”というオファーが増え、訪問国を増やしていかれるでしょう」

早くも“次”への期待が高まるのだ。

