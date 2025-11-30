【全2回（前編／後編）の前編】

美しい民族衣装を隙なく着こなされたお姿に、ラオスの人々は感嘆の声を漏らした……。無事に初の海外訪問を終えられた天皇、皇后両陛下の長女、愛子さま（23）。一体、どのようなお振る舞いが人々の心を捉えたのか。間近に接した5人の日本人が見た「素顔」とは。

＊＊＊

【写真を見る】まさかの「カメラ目線」で… 小室眞子さんが見せた“意外な表情”

東京から直線距離にして4000キロ余り。東南アジアの内陸国、ラオスの首都・ビエンチャンの中心部に位置するホテル「クラウンプラザ・ビエンチャン」は、ワットタイ国際空港から車で15分の距離にある五つ星ホテルである。

「プリンセス・アイコは10階にあるプレジデンシャル・スイートに宿泊していた。プレジデンシャル・スイートはホテルに1部屋しかない。1泊の値段は約5000米ドル（約78万円）。僕はプリンセス・アイコを直接見ることはできなかったけれど、ホテルの従業員総出でお出迎えをした。食事はルームサービスを頼んでいたようだ」（ホテルの従業員）

ホテルHPによると、最上階にあるプレジデンシャル・スイートは広さ140平方メートル。四つの大きな窓からメコン川のパノラマビューが楽しめるという。

ラオスを訪問中の愛子さまが「イッサラポン・バイオリン演奏団」の演奏を鑑賞し、拍手される

ラオス滞在中の愛子さまがこの部屋でどのようにお過ごしになったのかは定かでない。もちろん、メコン川の雄大な景色を眺めてくつろがれることもあったに違いない。しかしそれよりは、ラオス要人との面会や、晩餐会でのスピーチなど、事前準備に費やされた時間の方が多かったのではなかろうか。

「品がおありで、たおやかな雰囲気」

そもそも、愛子さまは初めての海外公式訪問を前に、余念なく準備を進めてこられた。2012年には天皇陛下がラオスを公式訪問されており、その際のアルバムを基に、皇后雅子さまも交えて理解を深めてこられたという。その上で、専門家からラオスの歴史に関するご進講も受けられている。

「10月に入って宮内庁から連絡をいただき、10月31日に皇居の御所内でご進講いたしました」

ラオス近現代史の研究者で東京外国語大学教授の菊池陽子氏がそう話す。

「愛子さまだけではなく、天皇陛下と皇后陛下も同席されました。陛下の右側が皇后陛下、左側が愛子さまでした。お三方は普段、映像などで拝見しているとおりで、本当に温かいというか、仲むつまじいご様子でした。また、愛子さまは品がおありで、たおやかな雰囲気をまとっていらっしゃいました」（同）

ご進講のための資料は事前に菊池氏が宮内庁の職員にデータで送ってあり、当日はそれを印刷したものが用意されていたという。

「お三方とも資料を見てメモを取られたり、私の話にうなずかれたりしながら真剣に聞いてくださっていて、とてもありがたく思いました。今回のご訪問先の中では、古都ルアンパバーンとタートルアン大塔についてはご進講の中で触れました。ルアンパバーンはラオスの地でかつて栄えたランサン王国の都で、タートルアン大塔はラオスで一番大きな仏教寺院であることなどをご説明しました」（同）

ラオスの歴史の「影」

ご進講は1時間の予定だったが、

「紀元前後から近現代の歴史まで、内容を詰め込み過ぎたせいで説明に50分もかかり、ご下問の時間が短くなってしまいました」

と、菊池氏。

「陛下は“質問したらどうですか”といったご様子で、皇后陛下と愛子さまを気遣っておられ、皇后陛下からは遺跡など、古い時代についてのご質問がありました」（同）

愛子さまはラオスの歴史の「影」の部分に関心を持たれたようだったという。

「ラオスは1960年代〜70年代の初めにかけて米軍の空爆を受けていて、多くの方が亡くなるなど、大きな被害が出た地域があります。そうご説明した際、愛子さまから“どのくらいの方が亡くなられたのでしょうか？”といったご質問をいただきましたので、400人以上が亡くなったシェンクワンでの被害などについてご説明しました」（同）

「平和の尊さについてご関心が強いという印象を受けた」

愛子さまがラオスに滞在されたのは11月17日から22日まで。ご進講中、米軍による空爆被害にご関心を持たれたのは、19日にラオスの不発弾問題について展示している施設「COPEビジターセンター」を訪れる予定が決まっていたからかもしれない。そこで説明役を務めたJICA専門家の鷺谷（さぎや）大輔氏が語る。

「COPEビジターセンターのビデオルームで、パワーポイントの資料をスクリーンに映しながら、ラオスにおける不発弾の深刻な状況と、不発弾除去組織に対する日本政府やJICAの協力についてお話ししました。愛子さまは柔らかな笑顔であられることが多いと思いますが、説明を聞かれている時は真剣な表情をなさり、不発弾を巡る状況を真摯に理解しようとされているように感じました」

ラオスが空爆の被害を受けたのはベトナム戦争の際。それから半世紀以上がたった今も、国土の広い範囲に不発弾が残っている。

「スライドの最後の方で、戦争が終わっても不発弾のような課題が残るため、すぐに平和になるわけではない、ということを説明している部分があります。それを聞かれていた時の愛子さまの表情、そして深くうなずくご様子から、平和の尊さについてご関心が強いという印象を受けました」（同）

「他者への気遣いを大切にされる方」

愛子さまからは“不発弾処理を進める上で、どのような点が難しいですか？”“不発弾の爆破処理後の残骸はどのように処理されていますか？”といったご質問があった。

「質問される際には、少し遠慮がちな感じがありながらも、椅子の前の方に座るような形で、少し前のめりのような姿勢におなりでした。そういったところからも、不発弾の問題へのご関心の高さがうかがえたように思います」

と、鷺谷氏。

「質問への回答が終わると、愛子さまは私の方にお近づきになり、“お忙しいところありがとうございました。お気をつけて”と声をかけてくださいました。非常にお優しいというか、他者への気遣いを大切にされる方だな、と強く感じました」（同）

「ハッハッハッと笑われた」

この日、愛子さまは日本の支援で建設されたビエンチャン市内の「武道センター」も訪れ、ラオス人らによる柔道、空手、合気道、剣道の「演武」を観覧されている。JICA海外協力隊員として当地で柔道の指導にあたる菊地友輝氏が語る。

「4種目の演武が終わった後、JICA協力隊員や各種目の選手たちが愛子さまと懇談する時間が設けられ、私もお話しする機会に恵まれました。そこで愛子さまから“ラオスの柔道は盛んですか？”といった趣旨のご質問があったので、“まだまだ発展途上でラオスの柔道人口は200人くらいです”とお答えしました」

“（柔道を教える際）ラオス語で指導されているのですか？”とも聞かれたという。

「私は“ラオス語で指導している、と言いたいです”とお答えしたんです。すると、愛子さんは、ハッハッハッと笑われたのです。愛子さまのご関心をつかめたようでうれしかったですね。私は、“練習では基本的にラオス語を使いますが、選手たちに発音や言い回しなどから教えてもらっています”と付け加えました」（同）

愛子さまと会話を交わした選手の中には、

「空手をやっていて、首から金メダルをかけている女の子がいて、“金メダル取ったの”と愛子さまに言っていました。愛子さまは女の子の身長に合わせて膝を曲げ、“よかったね、がんばったね”とにっこり笑っていらっしゃいました」

菊地氏によると、愛子さまは終始自然体で、緊張されている様子はなかったという。前日、18日にはトンルン国家主席など政権の首脳らとの相次ぐ面会をこなされた上、夜に行われたバーニー国家副主席主催の晩餐会では「おことば」を述べられた。大役を終えられ、ひとまず安堵されていたのは間違いなかろう。

後編【「愛子さまのお優しい笑顔は忘れることができない」 ラオス訪問で愛子さまと接した日本人が見た「素顔」 「オーバーワークが心配」の声も】では、愛子さまと現地で接した日本人が明かす「素顔」などについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年12月4日号 掲載