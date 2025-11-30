本日11月30日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、鈴木京香が登場！11年ぶりとなる“おしゃれシリーズ”で、共演者らからの証言を踏まえ私生活の様子を語るほか、休養を経たことで感じた、現在の人生観を明かす。

◆旧知の仲間・沢村一樹が明かす意外な過去

番組では、鈴木の知られざる素顔に迫るべく、鈴木をよく知る人物たちにインタビューを実施。28年前の初共演以来5作品をともにしてきた沢村一樹は、鈴木の運動神経抜群な一面として、学生時代の鈴木が陸上部でおこなっていた意外な競技を明かす。同志からのコメントを受け、鈴木は「おませだったと思う」という幼少期を告白。MC・井桁弘恵も興味津々な初恋の思い出とは？

◆同郷・サンドウィッチマンに見せた“素顔”

ともに宮城・仙台出身のサンドウィッチマンの2人は、鈴木の人柄を感じるエピソードとして、自身らの番組のナレーションを鈴木にオファーした際の反応について紹介。「結構仙台弁を入れてくれた」と、鈴木の心遣いを感じたエピソードを披露する。台本には無かった方言を交えたナレーションの様子を振り返った鈴木は、スタジオでも“大好き”な仙台弁を実演。伊達みきおが「宮城県の女性像」と語る、その穏やかな雰囲気が垣間見える。

◆恩師から見た俳優・鈴木京香の魅力

21歳でオーディションを勝ち抜き役者デビューを果たした鈴木。そのデビュー作のロケ地として、鈴木が足を運んだジャズ喫茶のマスター・菅原正二さんは、映画の撮影以来35年続く関係のなかで抱いた、鈴木の魅力を明かす。「大女優になっても根っこのところが変わらない」としつつ、より一層の活躍を信じる“人生の師匠”からの激励に、鈴木は感謝の気持ちを抱く。

◆鈴木京香が魂を揺さぶられた出会い

昨年、体調不良による休養から復帰した鈴木は、映画の撮影を通してとある人生観にたどり着いたのだという。「人生っていうのは決して長さではない」という言葉をはじめ、人生や時間に対する向き合い方を語った、鈴木の今だからこそ想う自らの人生との向き合い方に関するトークは必見。