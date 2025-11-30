桃井かおり出演の“伝説回”ふたたび！『緊急取調室』特別編の放送が決定

天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（キントリ）」のメンバーとともに数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。

12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結へ。

現在放送中の連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日（金）公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっている。

待望の劇場版公開まであと約1カ月。集大成となる劇場版を楽しめるよう、地上波、TVer、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて、劇場版を鑑賞するにあたってぜひとも押さえておきたい厳選作品が一挙大放出される。

◆天海祐希VS桃井かおり――あの伝説回が帰ってくる！

第4シーズン（2021年）の第1話・2話にゲスト出演し、天海と史上もっとも壮絶な取調べ劇を繰り広げた桃井かおり。

今年9月に開催された「ファン大感謝イベント」では、「終わるには惜しすぎるドラマです」と熱いサプライズメッセージを寄せ、天海らキントリメンバーを感激させた。

劇場版の公開を1週間後に控えた12月19日（金）、ゴールデン帯で『緊急取調室』特別編を放送することが決定。“伝説回”として語り継がれる桃井の出演回が、2時間のスペシャルバージョンで放送される。

桃井が演じるのは、50年前に人民の連帯を訴えた“7分間の演説”が伝説となり、「黒い女神」と呼ばれた活動家・大國塔子。

その後は潜伏していた塔子だが、なぜか50年経った今になってふたたび動き出し、ハイジャックを敢行。有希子らキントリの取調べを受けることになる。

この取調べは、まさに死闘。桃井と天海は初共演でありながらも、遠慮は一切ナシ。すべての力と感情をぶつけ合い、魂が震える名シーンを次々と生み出すこととなった。

天海は撮影時を振り返り、「桃井さんはほかの人には持ち得ない雰囲気を持った、素晴らしい俳優さん。“当たって砕けろ”精神で撮影に臨みました。すごく熱かったです!! 夢のような時間を過ごさせていただきました」と高揚。

一方、桃井も「天海さんは桃井かおり史上最高の俳優です！ すっかり惚れてしまい、撮影最終日には交際を申し込みました（笑）」と、天海への信頼感＆撮影での充実感をにじませた。

◆レギュラー陣総出演！TELASAでは配信オリジナルドラマ

TELASAでは11月27日（木）から、レギュラー陣が総出演する配信オリジナルドラマ『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』（全3話）がスタート。3週連続で1話ずつ、地上波の本編放送終了後に配信していく。

物語の軸となるのは、本作オリジナルの制度、反転調査。監察官か監察に雇われた人物が犯罪者になりすまし、被疑者が適正に扱われているかどうかを調べる、警察内部の抜き打ち調査だ。

本物の被疑者に紛れ、いつ現れるか分からないダミー被疑者（反転調査員）。そんななか、警視庁総務部所属の石塚哲郎（岩谷健司）が、横領および放火事件の被疑者として取調室にやって来たことから状況は一変。石塚は、かつて警察内部の不正を公にしようとしたため殺された有希子の夫・真壁匡（眞島秀和）の話を持ち出し…。

瞬時に緊張が走る有希子、そして匡の親友だった管理官・梶山勝利（田中哲司）らキントリメンバー。警察の闇をわざわざ持ち出してきた石塚は反転調査員なのか？ 彼の真の狙いとはいったい。

いつものキントリとは一味違うヒリヒリ感が漂う、異例の取調べの顛末は必見だ。さらに本作には、劇場版の“ある重要人物”も登場する。

さらに、TELASAではドラマの過去全シーズンも一挙配信中だ。

◆TVerで『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」公開記念特集』

そしてTVerでは、12月8日（月）から『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」公開記念特集』を開始。『緊急取調室』の過去シリーズを順次、無料配信していく。

こちらで2022年までに放送された4シリーズの連続ドラマ、2本のドラマスペシャルが全て網羅される。