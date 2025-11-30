“最悪”は尹錫悦、では“最高”は？韓国国民1000人が選ぶ「最も良かったor良くなかった」大統領

韓国で「最も良かった大統領」「最も良くなかった大統領」のアンケート結果が発表された。

韓国ギャラップは11月25日から27日にかけて、韓国全国の有権者1000人を対象に、歴代大統領について「大統領として“よくやったこと（功）”が多いと思うのか、“誤ったこと（過）”が多いと思うのか」を質問した。

歴代大統領は李承晩（イ・スンマン）、朴正熙（パク・チョンヒ）、全斗煥（チョン・ドゥファン）、盧泰愚（ノ・テウ）、金泳三（キム・ヨンサム）、金大中（キム・デジュン）、盧武鉉（ノ・ムヒョン）、李明博（イ・ミョンバク）、朴槿恵（パク・クネ）、文在寅（ムン・ジェイン）、尹錫悦（ユン・ソンニョル）が対象となった。尹錫悦は今回、歴代大統領の功過評価に初めて含まれた。

「大統領としてよくやったことが多い」という回答が最も多かったのは、盧武鉉で68％だった。2番目は朴正熙で62％、3番目は金大中で60％。以降は金泳三が42％、李明博が35％、文在寅が33％と続いた。

反対に、「誤ったことが多い」という回答が最も多かったのは、前大統領の尹錫悦で77％。以降は全斗煥が68％、朴槿恵が65％、盧泰愚が50％、李明博が46％、文在寅が44％という順だった。尹錫悦は全斗煥をも圧倒し、「最も良くなかった大統領」となった。

尹前大統領は昨年12月に非常戒厳騒動を引き起こし、内乱首謀者の容疑を受けて弾劾された。昨年12月14日の弾劾訴追案可決直前、最後の職務肯定率は11％に過ぎなかった。

また、今年4月の憲法裁判所による弾劾案認容直後の調査では、有権者の69％が「良い判決だった」と評価するほど、尹前大統領に対する世論は良くない雰囲気だ。

（写真＝共同取材団）尹錫悦前大統領

一方、ギャラップは李在明（イ・ジェミョン）現大統領の国政遂行支持率（肯定評価）も調査し、前週と同じ60％を記録したことがわかった。

反面、「よくできていない」と回答した割合は31％で、前週調査比1％ポイント上昇した。9％は意見を留保した。

李大統領の職務遂行を肯定評価した理由としては、「外交」（43％）、「経済・民生」（11％）、「職務能力および有能さ」（6％）、「疎通（コミュニケーション）」（3％）などが挙げられた。

反面、否定評価の理由としては「経済・民生」（14％）、「道徳性問題・裁判回避」（12％）、「大庄洞事件・検察控訴放棄圧迫」「不動産政策・貸出規制」（いずれも6％）などが取り上げられた。

政党支持度調査では、「共に民主党」が42％、「国民の力」が24％の支持率を示した。「共に民主党」は前週調査比1％ポイント小幅下落し、「国民の力」は先週と同じだった。

続いて、「祖国革新党」が3％、「改革新党」が3％、「進歩党」が1％の順で現れ、どの政党も支持していない無党層は26％だった。

（記事提供＝時事ジャーナル）