天海祐希主演の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開を記念して、12月19日に桃井かおり出演の『緊急取調室』特別編が、テレビ朝日系にて、12月19日20時より放送されることが決定した。

天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）のメンバーとともに、 数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。井上由美子が手がける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の“密室の戦場”で行われる“銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘”を描いた本作は、2014年1月期に放送されるや大きな話題に。これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を世に送り出し、人気シリーズとして不動の地位を確立してきた。

そんな『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ。 連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、“シリーズ史上最強の被疑者たち”に立ち向かっていく。

2021年に放送された第4シーズンの第1話と第2話にゲスト出演し、天海と“史上もっとも壮絶な取調べ劇”を繰り広げた桃井。そんなファンの間では“伝説回”として語り継がれる桃井の出演回が、劇場版の公開を1週間後に控えた12月19日に2時間のスペシャルバージョンで放送される。

桃井が演じるのは、50年前に人民の連帯を訴えた“7分間の演説”が伝説となり、「黒い女神」と呼ばれた活動家・大國塔子。その後は潜伏していた塔子ですが、なぜか50年経った今になって、ふたたび動き出し、ハイジャックを敢行。真壁（天海祐希）らキントリの取調べを受けることになる。

桃井と天海は初共演でありながらも、すべての力と感情をぶつけ合い、魂が震える名シーンを次々と生み出すことに。天海は撮影時を振り返り、「桃井さんはほかの人には持ち得ない雰囲気を持った、素晴らしい俳優さん。“当たって砕けろ”精神で撮影に臨みました。すごく熱かったです！！ 夢のような時間を過ごさせていただきました」と語った。一方の桃井も「天海さんは桃井かおり史上最高の俳優です！ すっかり惚れてしまい、撮影最終日には交際を申し込みました（笑）」と、天海への信頼感と撮影での充実感をにじませていた。

さらに、TELASAでは11月27日から、レギュラー陣が総出演する配信オリジナルドラマ『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』（全3話）が配信中。3週連続で1話ずつ、地上波の本編放送終了後に配信される。

また、TVerでは12月8日12時から『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」公開記念特集』を開始。『緊急取調室』の過去シリーズが順次無料配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）