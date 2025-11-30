２ゴールに絡んだ谷川。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　日本女子代表は11月29日、「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で対戦した。

　43分に谷川萌々子の左足ダイレクトシュートで先制したなでしこジャパンは、後半に入って49分に相手GKからボールを奪った田中美南のゴールで加点。さらに68分にも谷川の折り返しに反応した藤野あおばがワンタッチ押し込んで３点目を奪取。東京五輪金メダルの強豪を相手に３−０の完勝で、親善試合７戦ぶりの白星を飾った。
 
　試合後、１ゴール・１アシストの活躍を見せた谷川について、バイエルンの同僚であるカナダDFバネッサ・ジルに話を訊いてみると、次のように絶賛した。

「私たちから先制ゴールを決めたモモコは見事なプレーを見せた。彼女は今、素晴らしい状態にあるし、優れた才能の持ち主。今、世界が注目すべき選手だと思う。モモコには試合前に『ゴールを決めないで』と話していたのに…聞いてくれなかったみたいだね」

　谷川のパフォーマンスに感服していた。

取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）

【画像】美貌と強さを兼ね備えたカナダ女子FWジョーディン・ハイテマを特集

 