「天才」「完璧なフィニッシュだ」欧州王者から決勝点！鮮烈左足弾の南野拓実、現地メディアから絶賛相次ぐ「パリの守備陣は防ぐ術がなかった」
現地11月29日に開催されたリーグ・アンの第14節で、南野拓実が所属するモナコが絶対王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。
この試合で値千金の決勝ゴールを決めたのが、トップ下で先発した南野だった。
なかなか均衡が破れずに迎えた68分、左サイドからのクロスを巧みなトラップで収めると、すかさず左足でシュート。ゴール右に流し込んで見せた。
主力となった日本代表MFを現地メディアは絶賛。『FOOT MERCATO』はチーム最高の7.5点をつけてマン・オブ・ザ・マッチに選出し、こう賛辞を贈った。
「バロガンの後ろ、10番のポジションを務めた元リバプールの天才は、前半に何度もトライを試みたが、中盤中央でネベスにうまく抑え込まれた。それでも彼は積極的にスペースを作り、チームメイトと連携しようとした。そして69分、ゴロビンの完璧なクロスに左足で合わせてゴール下隅にシュートを決めた」
チーム最高タイの７点を付与した『MadeinFOOT』は同じくMOMに選び「モナコの背番号18番は先制点を挙げ、パリのペナルティエリア内で完璧なフィニッシュを披露した」と激賞した。
また、『FLASHSCORE』のフランス版は、「ミナミノがヒーローに。パリは正気を失うかもしれない」と見出しを打ち、「ミナミノのおかげでモナコはようやく軌道に戻る」「南野の低い角度のシュートを、パリの守備陣は防ぐ術がなかった」と称えた。
昨季のチャンピオンズリーグを制した欧州王者を沈める、圧巻の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実が２戦連発！王者パリSGを沈めた鮮やかな左足弾
