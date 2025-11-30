野球振興に懸ける情熱は人一倍だ。日本ハム・今川優馬外野手（28）が29日、旭川市内で行われた野球教室に玉井大翔投手（33）、松浦慶斗投手（22）と共に参加。同市内の36人の小学生と交流し、胸に秘めていた夢への思いを強くした。

「僕は夢があるんです。学童野球のチームをつくりたい。今は野球人口が減っていると言われますけど、ファイターズの選手がつくるとなったら、興味を持ってもらえると思う」

将来的にではあるが、“チーム今川”を結成したい思いがあった。球界OBが学童チームの立ち上げに携わる例はあるが、現役選手では異例のこと。指導者集めや関係各所との調整など実現には困難な壁がいくつもあるが、「影響力とかも全然違うと思うので、現役でやってこそ意味がある」と力を込める。

また、学童チームの立ち上げが困難でも、野球ができる環境づくりにも前向きだ。「チームができないとしても、野球をやる広場とかを造って、僕も定期的に顔を出したい」と“今川野球公園”を造る青写真を描いている。もちろん、「そのためにも、僕が活躍しないといけない」と自覚する。今季は9月9日ソフトバンク戦でモイネロから自身3年ぶりの本塁打を放つも、18試合の出場に終わった。より影響力のある選手になるためにも、今後の飛躍は必須だ。

野球教室では豪快なスイングを披露したほか、小学生に守備の指導も行った。「子供が大好きなので、キラキラした目を見て初心に戻りました」と今川。子供に夢と希望を与えるためにも、まずは外野のレギュラー奪取に挑む。（田中 健人）