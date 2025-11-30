横山裕、松本まりか主演ドラマ『元科捜研の主婦』で初の父親役！「弟がいるので、距離の取り方は自然にできるんちゃうかな」
テレビ東京にて、2026年1月からドラマ9『元科捜研の主婦』（毎週金曜21時～）が放送される。
■“一家総動員”の本格的なミステリー
本ドラマはテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。主人公は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織。現在は退職し、5歳の息子・亮介を育てながら家事と育児に奮闘中だ。
一方、夫の道彦は、つい最近捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介も子供ならではの純粋な視点で捜査に協力する。
詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマである『元科捜研の主婦』。
主人公で“元・科捜研の主婦”の吉岡詩織を演じるのは、2024年にテレ東で放送され、社会現象を巻き起こしたドラマ『夫の家庭を壊すまで』をはじめ、映画や舞台など幅広く活躍する松本まりか。
夫で刑事の道彦は、ドラマ、映画、バラエティなど多ジャンルで活躍し、今夏『24時間テレビ48』（日本テレビ）ではチャリティーランナーを務め日本中を感動の渦に巻き込んだ横山裕（SUPER EIGHT）が演じる。なお、横山が父親役を演じるのは本作が初。
そして、そんなふたりの愛する息子・亮介を、『ライオンの隠れ家』（TBS）で大人顔負けの演技力を発揮し、ディズニー＆ピクサー映画「星つなぎのエリオ」では声優としても注目を集めた佐藤大空が演じる。
(C)「元科捜研の主婦」製作委員会
■番組情報
テレビ東京 ドラマ9『元科捜研の主婦』
2026年1月スタート 毎週金曜21:00～21:54
※初回は15分拡大
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
配信：各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信、「TVer」などで見逃し配信
主演：松本まりか
出演：横山裕、佐藤大空
原作；『元科捜研の主婦』（テレビ東京・講談社）
脚本：尾崎将也、鹿目けい子、岡崎由紀子、光益義幸
監督：堀江貴大、片山雄一、守下敏行
プロット協力・小説：新藤元気
音楽：篠田大介
チーフプロデューサー：濱谷晃一（テレビ東京）
プロデューサー：木下真梨子（テレビ東京）、二瓶朔也（テレビ東京）、石田麻衣（ホリプロ）
制作：テレビ東京、ホリプロ
製作著作：「元科捜研の主婦」製作委員会
