「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が来年1月スタートのテレビ東京ドラマ「元科捜研の主婦」（金曜後9・00）で初の父親役に挑戦する。元科捜研のエースだった妻の卓越した推理力を軸に一家総出で事件解決に挑む、ホームドラマと本格ミステリーのハイブリッド作品。テレ東と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリーとなる。

主演の松本まりか（吉岡詩織役）演じる主人公の夫で新米刑事の吉岡道彦役を務める。佐藤大空演じる子供がおり、キャリア初の父親役となる。オファーは同局濱谷晃一プロデューサー直筆の手紙で受け取り実現。「父親役は初めてで不安もありますけど、弟がいるので、距離の取り方は自然にできるんちゃうかなと思っています」と意気込んでいる。

今年は日本テレビの「24時間テレビ48」でチャリティーランナーとして列島を感動の渦に巻き込んだ。濱谷プロデューサーは「24時間テレビのマラソンに感動した身としては、横山さんと佐藤大空君のほほ笑ましい親子のやりとりは胸アツです」と期待を寄せた。横山は「台本を読んだら、刑事ドラマなんですけどホームドラマでもあって、サスペンスの要素もあって…とにかく読み物として面白かったです。家族や人間のドラマがしっかり描かれていて、「早く撮影始まらへんかな」と思うくらいワクワクしました」と作品の印象を語った。