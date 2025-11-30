◇JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 3日目(29日、宮崎カントリークラブ)

3日目を8位でスタートした金澤志奈選手が、9番でイーグルを達成するなど4アンダーでトータル6アンダーとし、最終日を前に首位タイに立ちました。

金澤選手は試合後にインタビューに応じ、この日のプレーを振り返ると「昨日に引き続き、今日もいいプレーができたので、順位とかではなく、シンプルに内容がよかったのでいい1日だったと思います」と述べると、9番ホールで決めたイーグルについては「前半苦しい場面があったので、ラッキーと思いました」と笑顔をはじけさせました。

後半も15番と17番でバーディーとし、スコアを伸ばした金澤選手。「すごい(グリーンに)ぴったりつけられた。グリーンが難しいので、近くについてもチャンスとは言えないというか、外してしまうときがあるので、17番のバーディーもよかったなと思います」と語りました。

好調の要因について聞かれると「パッティングいいので、このスコアにつながっているかなと思います」と述べ、30日の最終日に向けては「今年2勝したいという思いがあったので、残りこの試合になってしまったので優勝目指して頑張りたいです」と意気込みを口にしました。