±Ñ¡¢T¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó»àµî¡¡À¤³¦Åª¤Ê·àºî²È¡¢88ºÐ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ç²è¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×¤ÎµÓËÜ¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ñ·àºî²È¤Î¥È¥à¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤¬±ÑÆîÉô¥É¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£88ºÐ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬29ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Î¿ô¡¹¤ÏÀ¤³¦¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÊÆ±é·à³¦¤ÇºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥Ë¡¼¾Þ¤Ê¤É¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥³¤Î¥æ¥À¥ä·Ï²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ÎÇ÷³²¤òÆ¨¤ì¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£µìÆüËÜ·³¤ÎÀêÎÎÁ°¤Ë¥¤¥ó¥É¤ØÈòÆñ¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Ë±Ñ¹ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é·à¤ÎÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ç¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Îµº¶Ê¡Ö¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎÏÆÌò¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë½é¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥¼¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¤È¥®¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿¡¼¥ó¤Ï»à¤ó¤À¡×¤¬¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡19À¤µª¤Î¥í¥·¥¢¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³×Ì¿²È¤é¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤Ï¾å±é»þ´Ö9»þ´Ö°Ê¾å¤Î3Éôºî¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏéðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¥È¥Ë¡¼¾Þ¡¢09Ç¯¤Ë¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£