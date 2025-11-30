「実質ノーダメ」パワハラで降格処分になった上司、飲み会で本性現す「給料は変わってない」「辞めた奴らは馬鹿」

管理職のパワハラが発覚しても、まともな対応をしない会社もある。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、中途採用で入った会社で遭遇したトンデモ上司について振り返った。「入社時は次長待遇で仕事の出来る人でしたが、パワハラモラハラが酷く上司の下に着いた新卒社員が何人も辞めていきました」

しかし、会社側は降格処分を下しただけだという。（文：境井佑茉）

「気付いた時には課長代理にまで降格」していたが……

会社の対応に関して、男性は「実務面ではとても有能だったので会社としても辞めさせる訳にはいかなかったのか」と推測している。

ただ、会社としては、たとえパワハラが明らかであっても社員を懲戒解雇にするのは難しいと判断したのかもしれない。しかし解雇できないとしても、再発防止のために部下がいない業務に回すといったことはできたはずだ。

その上司は、部下が辞める度に降格を繰り返し、「気付いた時には課長代理にまで降格」していたそう。肩書だけ見れば、次長から課長代理への降格は大きなペナルティに見える。しかし、ある酒の席で上司の本性が露見した。

「役職は低くなったけど給料は変わっていない」「辞めた奴らは俺の半分も仕事の出来ない馬鹿だった」「一矢報いたかもしれないけど殆どお咎め無しで実質ノーダメ」

上司は大声でこう話していたという。自分のせいで若手が辞めているにも関わらず、反省の色は全く見えない。それどころか、「実質ダメージはない」と開き直る姿に、男性が呆れるのも無理はない。

男性は、

「上司もそうですが被害を知ってなお対策を取ろうとしない会社に対しても失望した記憶があります」

と、投稿を結んだ。いくら実務能力が高くても、人が定着しない環境を放置していれば、結局は会社の損失につながるのではないだろうか。

