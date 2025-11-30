50代女性、10歳下に「わ〜、すごい！さすが年の功！」と連呼され静かに怒る「失礼だし、常識のなさの表れ」

悪気がないとしても、言われた側が不快に感じる言葉なら、それはただの失礼な発言だろう。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、10歳下の女性スタッフの発言にモヤモヤしている。（文：境井佑茉）

「女性スタッフが掃除道具の片付け方やこちらが常識だろうと思うようなことを知らないことが多くて、やり方を教える度に、『わ〜、すごい！さすが年の功！』と言ってくる」

「『あなたは常識ないね』と言い返すこともできるけど……」

「年の功」とは、年を取って経験が豊富になること、またはその経験の力を表す言葉である。しかし、常識レベルのことで言われたり、連発されてしまうと、単に年寄り扱いされたように感じてしまう。女性が不快に思うのも無理はない。

そんな発言に対し、女性は「失礼だし、常識のなさの表れだなと思っています」と書いている。

「『あなたは常識ないね』と言い返すこともできるけど、相手のレベルまで自分を落とすのは嫌なので、受け流してます」

女性スタッフに悪気はないのかもしれないが、教わる立場で使う言葉としては適切ではない。女性が相手にせず受け流しているのは、賢明な判断だと言えそうだ。