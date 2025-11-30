今夏の甲子園に出場した東大阪大柏原高、2027年以降の生徒募集を停止

今夏の甲子園に大阪代表として出場した東大阪大柏原高が、2027年以降の生徒募集を停止すると発表した。甲子園出場2度、プロ野球選手も輩出した高校が閉校するというニュースにファンからは「甲子園に出た直後なのに」「そんあことあるんか」と残念がる声が上がっている。

同校は公式ホームページなどに、25日付で受験生と保護者に宛てた「東大阪大学柏原高等学校 令和9年度以降の募集停止のお知らせ」とする文書を公開。「このたび、学校法人村上学園は、評議員会・理事会におきまして令和9年度以降の東大阪大学柏原高等学校の生徒募集を停止することを決定いたしました」とした。

「近年の少子化傾向や共学志向など社会情勢の大きな変化の中で、入学定員確保に全校挙げて取り組んでまいりましたが、学園内で議論を重ねた結果、このたび募集停止という苦渋の決断に至りました」と理由を説明し、来春入学の生徒を含めた生徒の卒業まで「心を一つに建学の精神と教育理念を維持し、生徒達の教育に万全を尽くし、進路指導にも全力で対応してまいります」としている。

野球部は今夏、大阪大会の決勝で大阪桐蔭高を破り優勝。甲子園に出場し、初戦の2回戦で尽誠学園に0-3で敗れた。秋は大阪大会の4回戦で金光大阪高に敗れていた。野球部の活動は2028年夏が最後となる見込み。突然のニュースに、X上のファンからは驚きの声があふれた。

「甲子園に出た直後なのに」

「そんなことあるんかー」

「仕方ないけれどショックです…」

「甲子園出場したのに残念だねぇ」

2011年夏にも甲子園に出場して1勝しており、この世代からは石川慎吾外野手（現ロッテ）がプロ入りしている。野球強豪校が突然閉校を発表するという事態に「野球は好調でも募集停止になるのって駒大岩見沢を思い出すなぁ」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）