◆明治安田Ｊ３リーグ 岐阜２―３ＦＣ大阪（２９日・長良川）

サッカーＪ３は２９日、最終節が行われ、初のＪ２昇格を狙うＦＣ大阪は敵地で岐阜に３―２で勝利した。勝ち点３差をつけられていた２位・八戸が引き分けて自動昇格を決めたため、３位で昇格プレーオフ（ＰＯ）に回ることが決定した。

試合は０―１の後半開始からピッチに入ったＦＷ島田拓海（２９）がハットトリックで勝利に貢献。「得点しか求められていない」と後半３０分までに２点を奪い、逆転した。その３分後に追いつかれたが、同３８分に右足でゴールを決めて再び勝ち越し。島田自身も「まさかあそこまで貢献できるとは…」と振り返った出色の４５分間に、藪田光教監督（４９）も「エースなので」と笑顔でたたえた。

ＰＯ初戦（１２月７日）は６位・金沢と対戦する。ホームの花園第１グラウンドは全国高校ラグビー大会に向けた芝の養生のため使用できず、初戦も勝ち上がった試合も鳥取・Ａｘｉｓバードスタジアムで戦う予定だ。Ｊ参入３季目での悲願へ、島田は「絶対にＪ２に上がりたい」と気合を入れた。（森口 登生）