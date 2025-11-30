来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の９地区候補校が１２月１２日に発表される。大阪は府立の生野が初選出された。今秋の府大会で１６強入りし、５回戦で興国に４―５で惜敗。大阪府の吉村洋文知事（５０）や日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４８）らを輩出した進学校が、大阪初の２１世紀枠選出を待つ。来年１月３０日のセンバツ選考委員会で出場２校が決定する。また、９地区の選出校を本紙が予想した。

生野が甲子園に近づいた。今秋の府大会４回戦で関大北陽にサヨナラ勝ち。５回戦では興国に７回まで３―２と食い下がった。吉村健監督（３８）は「圧倒的に相手の力が上。ただ、選手はめげずに力以上のものを出してくれた」と、たたえた。

大阪府に１０校あるグローバルリーダーズハイスクール【注】指定校の一つ。２４年度は既卒生を含めて東大に１人、京大に３人が合格した。９０％以上の生徒が部活動に励み、吉村知事ら各界のリーダーを輩出してきた。授業は７０分×５限で、２年生になると大半の部員が塾に通う。エースで４番の松本真（２年）は「（練習後）塾に行きます。遅いときは２２時まで」と、文武両道を実践している。

複数の部活動が広いグラウンドを共用するため、外野部分を使えるのは月に４〜５回ほど。平日の練習は約２時間で、暗くなれば簡易照明を使用する。ＯＢ会からの黒土の提供や硬式経験者の増加によって、２０年ごろからは安定して４回戦に進むようになった。

さらに、３年前から「チームコーチング」を導入した。月に１度、外部コーチと約２時間のミーティングで課題解決や目標設定を行うシステムだ。本音で話し合うため、指導者は介入しない。新チーム発足当初、甲子園出場は「無理やろう…」という声が多かったが、意見をぶつけ合いながら秋の目標を「打倒、今夏王者・東大阪大柏原」に定めたことで、不利な状況でもナインは同じ方向を見て戦えた。吉村監督らも、外部コーチを通して知るチーム実情に沿った指揮や指導ができ、一体感は高まった。

成果が実り、２２年夏以来の５回戦に進出。主将の三島信理（しんり）内野手（２年）は「甲子園は遠いと思っていたけど、この秋で考えが変わった。ただ、悔しさしか残っていない」と前だけを向き、公立勢では最高タイの成績にも満足していない。強豪私学とわたり合った成長を胸に、吉報を待つ。（瀬川 楓花）

【注】大阪府は、府立高校の特色づくりの一環として、１０校（北野、豊中、茨木、大手前、四條畷、高津、天王寺、生野、三国丘、岸和田）を指定。豊かな感性と幅広い教養を身につけた、社会に貢献する志を持つ、知識基盤社会をリードする人材育成が目的。

◆生野（松原市）１９２０年創立。２０１０年に文科省のスーパーサイエンスハイスクール（理数教育を重点的に行う高校）に指定。生徒数は１０６７人（うち女子は５０７人）。主な卒業生は元アーティスティックスイミング日本代表ヘッドコーチの井村雅代氏、吉本興業元社長の中邨秀雄さん、漫画家のサトウサンペイさん（ともに故人）。野球部は１９２２年創部。最高成績は生野中時代に夏の大阪大会４強。部員３１人（うちマネジャー６人）。

◆２１世紀枠候補校本紙予想◆

北海道は公立で３季連続８強以上の士別翔雲。道１０地区で唯一、甲子園不出場の名寄地区にある。楽天・岸を輩出した名取北は東北大会に初出場した。関東は私立進学校の茨城。スポーツ推薦がなく、平日の練習は１時間半。若狭は２８年ぶりに北信越大会に出場した。

東海は５５年夏の甲子園で初出場優勝した、スーパーサイエンスハイスクールの四日市。近畿は生野。中国はベンチ入り１６選手の笠岡商。四国は同１８選手の高知農。県準々決勝で明徳義塾に２―３と善戦した。九州は進学校の長崎西。名古屋電気（現愛工大名電）の工藤公康に無安打無得点を喫した８１年夏以来の聖地に届くか。