◆アメリカンフットボール全日本大学選手権 ▽準決勝 立命大４２―３１早大（２９日、スピアーズえどりくフィールド）

準決勝１試合が行われ、昨季学生王者の立命大（関西２位）が、４２―３１で早大（関東１位）を破り、２年連続の決勝進出を決めた。第１クオーター（Ｑ）のＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝の先制点などアウェーで６タッチダウン（ＴＤ）を獲得。残る準決勝１試合は３０日の関学大（関西１位）―関大（関西３位）戦のため、決勝の甲子園ボウル（１２月１４日）は８０回目で初の西日本対決となることが確定した。

立命大が甲子園へ帰る切符を獲得し、アウェーで喜びを分かち合った。９日の関西学生リーグ最終節で関学大に３―２４と完敗したチームが復活を遂げ、高橋健太郎監督（４４）は「プライドを折られたが、立て直せて、ここまで来られてうれしい」と、ひとまずは安どした。

第１Ｑ開始早々、ＬＢ酒井大輝（４年）＝長浜北＝のインターセプトで攻撃権を奪い、２７秒で竹田が先制ＴＤ。第２Ｑには竹田のロングパスを好捕したＷＲ木下亮介（４年）＝箕面自由学園＝が約３０ヤードを走り、パス＆ランで計７４ヤードのＴＤショーだ。俊足ＷＲは「行ってやろうと思ってました。リーグ戦はフラストレーションがたまっていたので」と胸を張った。

敵地のハンデを感じさせなかった。この日は、関東在住の保護者の呼びかけで約１００人がスタンドに集結。チアリーダー部と吹奏楽部からなる最大約２００人の応援団は日程の都合で上京できなかったが、チアリーダー部長・湊さくらさんと応援団長・大西琢路さん（ともに４年）は本隊から外れて上京し、２人で応援席をリードした。酒井は「ホームみたい。背中を押してもらった」と“チーム立命”のサポートに感謝した。

関学大―関大の勝者と当たる甲子園ボウルは、初の関西対決が確定した。「盛り上げたい。勝って日本一になる」と木下。どちらが来ようと、見据えるのはもちろん連覇だけだ。（田村 龍一）