巨人が１９７６年から宮崎キャンプの宿舎としてきた「青島グランドホテル」が、大規模改修のため３０日をもって休館する。同ホテルの元支配人・田川静児さん（７４）が人気球団を預かった苦労話を振り返り、６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）が、監督時代に見せていた素顔を明かした。（取材・構成＝小島 和之）

田川さんは１９８２年に入社。２０２３年１１月の退社までに支配人などを務め、キャンプ中は１か月泊まり込みで巨人を支えた。

「今では笑い話ですが、夜中にフルフェースのヘルメットをかぶった人が、嫌がらせで突然ロビーに入ってきて、『〇〇選手を出せ！』なんてこともありました」

印象深いのは、９３〜２００１年の第２次長嶋政権下。ある時、関西からの修学旅行生がホテル前で六甲おろしを大合唱していた。

「たまたまお風呂に入っていた監督が、バスタオル一枚の姿で『どうしたの？』と聞くんです。『下を見てください』と伝えると、『大変だねえ！』と（人ごとのように驚いていた）」

長嶋さん宛てに、高級バナナが届いた時のやりとりも忘れられないという。

「僕に『バナナの一番おいしい時期って知ってる？』と聞くんです。分かりませんと答えると、『ぶつぶつの斑点が出るでしょ？ それが出た頃が一番おいしい。今度１本あげるから、食べてみなさい』と。僕はもらわなかったけれど（笑）」

せっかちな一面を目撃したこともあった。

「（歩くのが）速いから、入り口の自動ドアが開く前にゴーン！とぶつかって、それを写真に撮られていた。当時は１メートル手前でやっと反応するくらいでしたが、すぐに業者を呼んで『感知する距離を２メートルに伸ばしてほしい』と。その後は、早すぎるくらいに開くようになりましたよ」

同ホテルは今後、１年以上の大規模改修に入る予定。田川さんは、しみじみと巨人への感謝を語った。

「要望が上がるほど、“巨人のためならやりましょう”となった。個人的には、巨人軍が育ててくれたホテルだと思っています」