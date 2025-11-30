女優の松本まりか（４１）が、来年１月スタートのテレビ東京系連続ドラマ「元科捜研の主婦（おんな）」（金曜・後９時）に主演することが２９日、分かった。

２０年以上の歴史を誇る某ドラマとそっくり！？のタイトルである本作は、同局と講談社が共同開発したオリジナルストーリー。元科捜研のエースだった専業主婦・詩織が、夫の新米刑事と好奇心旺盛な息子と共に一家総動員で事件に臨む本格的なミステリーであると同時に、現代の家族のあり方も描くホームドラマでもある。

「これまでドロドロとした感情やどこか不幸に見舞われる役どころが多かった」という松本だが「今作品では『幸せ』というものに真っ正面から向き合ってみたい」と新たな挑戦を前に意欲十分。セリフにある科学用語には不安を持ちながらも、同局で主演したドラマ「夫の家庭を壊すまで」と対比しつつ「今回は『温かな家庭を作る物語』にしたいです［おんぷ］」と意気込んだ。

夫の道彦役にはＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）。共演は２００５年のフジテレビ系「ロンリー・マイルーム」以来、２１年ぶりとなるだけに「夫婦役としてご一緒できるのは、とても感慨深いです」としみじみ語った。

横山は初の父親役となるが、実生活では年齢の離れた弟の面倒を見ていたことから「不安もあるけど、距離の取り方は自然にできるんちゃうかな」と自信ありげな様子。視聴者に向け「温かい気持ちにもなれるし、スカッとするところもあるし。子どもの頃に見てたミステリーアニメのような懐かしさもある。楽しみにしていただけたらうれしい」と呼びかけた。

〇…夫婦の子供である亮介を演じるのは、２０２４年放送のＴＢＳ系連続ドラマ「ライオンの隠れ家」での演技や今年公開のディズニー映画「星つなぎのエリオ」の吹き替えで注目を集めた６歳の子役・佐藤大空（たすく）。今作にはオーディションで選ばれ「松本さんは優しくて横山さんは面白かったので、演じるのが楽しみです」と声を弾ませた。