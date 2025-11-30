◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（２歳国際オープン）２０００メートル（芝・良）

第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３は２９日、京都競馬場の芝２０００メートルで行われ、９番人気のジャスティンビスタがデビュー戦に続く連勝で重賞初制覇を飾った。外から豪快に差し切り、今後のビッグレースが楽しみになるレースぶりで陣営も期待を膨らませた。手綱を執った北村友一騎手（３９）＝栗東・フリー＝は、クロワデュノールで挑む３０日のジャパンＣへ弾みをつけた。

９番人気とは思えない強さで、周りをうならせた。デビュー２戦目のジャスティンビスタが外から豪快に差し切り、一昨年はシンエンペラー、昨年はエリキングと、実力馬たちが勝ってきた出世レースを制した。

２番手から抜け出した初戦とは一転して、楽なレースではなかった。勝負どころからは馬群に囲まれ、４角でも内の馬と接触し、外に押し出される不利があった。しかし、バランスを整えてから追い出すと、北村友のムチに応えて一完歩ごとに差を詰める。ゴール前でさらに加速し、一気に抜け出した。

「（最終）追い切りに乗った段階で、前回より良くなっているなと感じました」と鞍上が確かな手応えを持っての一戦。「器用さに欠けるので早めに動きたかったが、動けなくてイメージとは違う競馬になった」と心配したが、逆に末脚を引き出す形になり、今後につながる競馬ができたことは収穫だ。

２１年のジャスティンロック以来の京都２歳Ｓ勝利となった吉岡調教師は「（馬群で）タイトになっても大丈夫でしたし、折り合いも大丈夫でした。悪いところはないですね」と手放しで喜んだ。５１６キロの恵まれた好馬体には、たくさんの夢が詰まっている。「ここから大きいレースに行く馬が多いですし、将来が楽しみです」と次走は未定ながらも、トレーナーはビッグレースを思い描いた。

３０日のジャパンＣではクロワデュノールに騎乗する北村友は「次は今回以上に良くなってくれると思います。明日もいい結果を出せるように頑張りたいです」と結んだ。無敗のサートゥルナーリア産駒の、さらなる進化が楽しみだ。（山下 優）

◆ジャスティンビスタ 父サートゥルナーリア、母ペブルガーデン（父ディープインパクト）。栗東・吉岡辰弥厩舎所属の牡２歳。北海道新ひだか町・タイヘイ牧場の生産。通算成績は２戦２勝。重賞初制覇。総獲得賞金は４０８９万２０００円。馬主は三木正浩氏。