¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¡Ê27¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ð¤ó!!!¡×¡ÊÂè1¡¢Âè3·îÍË¿¼Ìë1»þÈ¾¡Ë¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Ãã¿§¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¡È¤Ê¤ª¤ß¤ó¤Ï´ÊÃ±¡Éby¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¡ºÅÌ²½Ñ¤¹¡¼¡¼¡¼¡¼¤´¤¯¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡Ê52¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¿çÌ²½Ñ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ôÉì¡¦²¼Ï¤²¹Àô¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¡Ö¥ª¥È¥Ê¤ÎìÔÂôÎ¹¥í¥±¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤µ¤ó¤È¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤Î´ÜÌî¤µ¤ó¤È²¼Ï¤²¹Àô¾®Àî²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ê¤ó¤ÈºÇ¾åµé¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë½ÉÇñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡²¹Àô¤â¼¼Æâ¤ÈÏªÅ·¤Ç2¤Ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ë¤Ë¤ÏÌÞÂÎÌµ¤¤¤Û¤É¤ÎºÇ¹â¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²ÖÊÁ¤ÎÍá°á»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ²ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°»Ñ¤ä¡¢¶»¤ÎÃ«´ÖÉôÊ¬¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤»¤¯¤·¡¼¤Ç¿À¡×¡Ö¤ª´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã²á¤®¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¡×¡Ö¤¨¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¶¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤ï¤Ã¡¢¥Ç¥«¥Ã¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊµÓ¡×¡ÖÄ¶ÈþµÓÈþ¿Í¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¥ô¥£¥¸¥å¤¤¤¤¤Â¤ã¤ó¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î´ñÀ×¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿¿Åç¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£06Ç¯¤«¤é¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ó¡¢18Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¤ËDJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSwamped¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤ÁÏ´©57¼þÇ¯´ë²è¡ÖNIPPON¥°¥é¥É¥ë57¿Í¡×¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥á¼ý½¸¡¢¥¢¥Ë¥á¡õ±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¼«»£¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¡¢±Ñ¸ì¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡¼¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£