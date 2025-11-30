モデルの谷碧（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着での撮影ショットを投稿した。

ソファの上に座り、腕を頭の上で組んだ黒いビキニ水着姿や、青い水着のバックショットに加え、教室での撮影では茶色の水着で黒板の前に立ったり、机に手をついて振り返るバックショットなどを公開した。

ファンやフォロワーからも「超カワイイ」「いつもセクシーで美しい」「スタイル抜群」「抜群のプロポーション」「ホントに美ボディ」「綺麗なライン」「引き締まった曲線美」「足がそんなに開くなんて」「おしりキレイ」「桃尻姿美しい」「ドキっとするほど美しい」「たまらない」「刺激が強すぎ」「完全無敵の美女」「美脚美女」「カトパンそっくり」などのコメントが寄せられた。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、今年1月にグラビアデビューを果たした。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。