女優松本まりか（41）が、来年1月スタートのテレビ東京系連続ドラマ「元科捜研の主婦」（金曜午後9時）に主演することが29日、分かった。

元科捜研のエースとして科学的推理を展開し、横山裕（44）演じる新米刑事の夫、人気子役の佐藤大空（6）とともに“一家総動員”で事件に挑む本格的ミステリー。現代の家族のあり方も描くホームドラマとのハイブリッドとなる。テレ東と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストトーリーで、尾崎将也氏らが脚本を担当する。

松本は、演じるキャラクターについて「科学の天才、超リケジョ」と語り、「私はドロドロした感情やどこか不幸に見舞われる役どころが多かったのですが、今作品では『幸せ』というものに真っ正面から向き合ってみたいと思います」。また「前回は『夫の家庭を壊す物語』でしたが、今回は『温かな家庭を作る物語』にしたいと思います」。

横山は、父親役初挑戦。不安もありますけど、弟がいるので、距離の取り方は自然にできるんちゃうかなと思っています。大空くん、めちゃくちゃ元気でかわいらしい子なので、一緒にお芝居できるのがすごく楽しみです」としている。

◆松本まりかコメント

−出演が決まった時の気持ちは。

プロデューサーからいただいた思いのこもったお手紙と企画書を見て、これはとても良い作品になると、心躍り、そんな作品に携われることを本当に嬉しく思いました。

−役の印象について

科学一筋、科学の天才、正真正銘の超リケジョ。夫と出会い、生まれてくる子どものためにスパッと科捜研を辞め、子育て主婦業をはじめる…、いや科学し始めます（笑い）。おそらく彼女にとって主婦業は未知なる科学に溢れた煌めく世界なんでしょう。これまで私はドロドロした感情やどこか不幸に見舞われる役どころが多かったのですが今作品では、「幸せ」というものに真っ正面から向き合ってみたいと思います。前回テレ東さんで作ったのは、「夫の家庭を壊す物語」でしたが、今回は「温かな家庭を作る物語」にしたいと思います。

−視聴者にメッセージ。

ミステリーとしても、ホームドラマとしても、どちらの魅力も楽しんでいただけるはずです。20年以上ぶりに横山さんと夫婦役としてご一緒できるのもとても感慨深いです。

◆横山裕コメント

−出演が決まった時の気持ちは。

刑事ドラマなんですけどホームドラマでもあって、サスペンスの要素もあって、家族や人間のドラマがしっかり描かれていて、「早く撮影始まらへんかな」と思うくらいワクワクしました。

−役の印象は。

父親役は初めてで不安もありますけど、弟がいるので、距離の取り方は自然にできるんちゃうかなと思っています。大空くん、めちゃくちゃ元気で可愛らしい子なので、一緒にお芝居できるのがすごく楽しみです。