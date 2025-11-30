元F1ドライバーの中嶋悟氏（72）が29日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜 後9・00）にゲスト出演。中嶋氏の言葉がホンダのNSXデザインや仕様に影響を与えたこと明かした。

NSXは1990年にデビューした2シーターのミッドシップスポーツカー。中嶋氏は「当時のフェラーリとかランボルギーニとか試乗して、栃木の研究所にあるやつに乗って、こうだったああだったみたいな。これが出来ている途中で1、2度あった」アドバイスをしたという。

また、「それと、ちょっと評判がよくなかったけどね。お尻が幅広いじゃないですか。ゴルフ好きだったんで“ゴルフのバッグが入ってほしいよね”って冗談で言ったら、またちょっと広くなっちゃった。あとで聞いたのよ」と明かした。

中嶋氏は「本当かどうか知らない。言ったのは間違いないんだけど。縦に入れるのはちょっと見苦しいじゃない？みたいなことを言ったら、ゴルフバッグもNSX専用みたいなのが…」と言うと、MCのお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明は「ゴルフ好きのおっさんの発想」と笑った。

さらに、中嶋氏はNSXにオートマを作ることをアドバイス。「僕が、なるべくしたくないタイプなんで。あんまり好きじゃない」とマニュアル車の運転をしたくないと明かし「自家用車でマニュアルって、最初の2台くらいしかない。オートマの方が失敗ないよね。絶対に。ゼロヨンやったって、絶対失敗ない」と力説していた。