お笑いコンビの霜降り明星せいや（33）が、28日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）と生出演。共演NGと思っている芸人の実名を告白した。

せいやは「NG出してるけど、たまにあるな、え？ みたいな。NG乗り越えて」と切り出し、NG芸人とのブッキングがたまにあると明かした。

その上で「ほんまのNGは出してないよ。テレビ局とかにな。俺自身はNGやと思ってるけどな。2度と会いたくないって言ってる」と続けた。

粗品から「誰なんですか？」と聞かれ、せいやは「言っていいの？ ZAZY」と語り、ピン芸人ZAZY（37）の名を挙げた。さらに粗品から理由を聞かれ「R−1の生放送、2年連続ぐらいで『決勝スベってたやん』って。どうにもならん絡みしてきたから。ただサゲてくる」と明かした。

さらに「ケツもNG。仲良くない実は。ルームシェアしてたけど、仲良くない。珍しい」と、ニッポンの社長、ケツ（35）の名前も出した。

その後、せいやは「共演するぐらいのNG」「NGというか、相性悪いというかな」と本音を吐露した。

ZAZYとケツはNSC（吉本総合芸能学院）大阪33期生。霜降り明星の2人もNSC大阪校33期と同期扱い。