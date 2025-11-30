Åª¾ì¹À»Ê¡¢ÉñÂæ¸ø±éÃæ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ò¶Ë¤á¤¿À¸³è¡¡ÂÎ½Å¤Ï£·¥¥í¸º¡Ä
ÇÐÍ¥Åª¾ì¹À»Ê¡Ê56¡Ë¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ58Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæ¸ø±éÃæ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Åª¾ì¤È¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¡Ê50¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄÍ¡Ê55¡Ë¤¬ÊÌÁñ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¤Ç´Ñ¸÷¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÅª¾ì¤È¿Æ¤·¤¤¹õÅÄ¤¬¡¢¡ÖÂÎ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÃÃ¤¨¤Æ¤Ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤ç¤¦¡¢Ä«²¿»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Åª¾ì¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡ÊÄ«¤Î¡Ë4»þ10Ê¬¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²È¤ò½Ð¤ë3»þ´Ö¡¢4»þ´ÖÁ°¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ê¤Î¤è¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢´°Á´¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÅòÁ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÅá»ý¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅª¾ì¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Þ¤ÇÉñÂæ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©»ö¤Ë¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¡×¤½¤¦¤Ç¡¢Á´¹ñ42¸ø±é¤ò½ª¤¨¤ÆÂÎ½Å¤¬7¥¥í¤Û¤ÉÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿©¤ÙÊª¤ò¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÀáÀ©¤¹¤ë¤Î¤è¡£ÂÎÄ´¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Êø¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Ê¡ÅÄ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±ÉÍÜ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤Ã¤Æ¤ë¡£Ä«¤Ï¾ø¤·¥Ñ¥ó2¸Ä¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ËÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡£ÃëÌë¤Î´Ö¤Ë¤è¤¦¤«¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìë¤Ï¿Æ»ÒÐ§¡£ÀäÂÐ¡¢¤¢¤ì¤Ð¡£¥²¥óÃ´¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ü¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤éÉé¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤·¤¿¤â¤¤¤¤¼Çµï¤·¤Þ¤Ã¤»¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âçºå¸ø±éÃæ¤ËÅª¾ì¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¹õÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÅª¾ì¤¬¡Ë2½µ´Ö¡¢³°¡¢½Ð¤Ï¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¤Ç¡£É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡Ê¿Í¤¬¡Ë½¸¤Þ¤ë½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·É÷¼Ù¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢Åª¾ì¤¬Å°Äì¤·¤ÆÂÎÄ´¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£
Åª¾ì¤Ï¡Öµ¤À²¤é¤·¤Ï¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª»²¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¹õ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤ªÃã¤·¤Æ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥×¥ê¥ó¤ò´«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£