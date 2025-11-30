「殺害予告メール」等の嫌がらせを受け、一時活動休止を発表した女性アイドルグループ「夜明けのアイリス」石田詩音（23）が29日、X（旧ツイッター）を更新し、話題となっている。

石田は「フォロワー様なんと8000人突破！ ありがとうございます」とフォロワーが8000人に到達したスクリーンショットを公開した。この投稿に対し「活動休止はどこ行ったw」「活動再開早！？ ご無事そうで何より。8000人達成おめでとうございます」などの指摘が相次いだ。

石田は続く別の投稿で「皆様勘違いしないでほしいのはオフライン（イベント、ライブ）は活動休止ですが、オンライン（SNS、配信）は適宜更新します。昨日の配信でもお伝えしましたが、オフライン『のみ』活動休止です。よろしくお願いします」と補足説明した。

「夜明けのアイリス」は11月23日にデビューイベントを行った。グループの公式Xは28日、「夜明けのアイリスメンバー『石田詩音』および他メンバーについて、具体的な日時・方法を伴う殺害予告メールが送信されたことを確認いたしました」と切り出した上で「本件につきましては、すでに弁護士の助言のもと警察へ相談を行い、被害届の提出および告訴を進めており、警察からの指示により、メンバーの身の安全を最優先し、石田詩音は当面の間、活動を休止いたします」となど発表していた。

公式Xは23日にも「現在、所属メンバー、マネージャーに対し、インターネット上のSNSや掲示板での投稿、およびメンバー本人へのDM（ダイレクトメッセージ）を通じて、『432に追い込むぐらいの誹謗中傷したい』『死んでも葬式されないレベルでブス』等の人格を著しく傷つける誹謗中傷、脅迫行為、差別的表現、自殺の助長等の表現行為が確認されております。これらの行為は、メンバー、およびマネージャーの心身に重大な悪影響を生じさせる極めて悪質なものであり、メンバー本人のみならず『夜明けのアイリス』の活動を妨害するもので、決して看過できるものではありません」と注意喚起を行っていた。