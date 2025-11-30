ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。来月14日に開催を予定している初ソロコンサートのポスターなどを投稿した。

「初ソロコンサートのお知らせ」と題し、「S席は完売しましたがA席にはまだ少しだけ空きがあります 当日はチェキ撮影やカメラ撮影も出来るのでぜひ会いに来てね〜」と衝撃露出の茶色いランジェリーに、帽子をかぶり黒縁メガネをかけたショットを添えた。「ドレスコードは特に無いけどフォーマルな格好（スーツとか？）を着て来てくれた方には特典をプレゼントしますハート 私はドレスなので（2種類着るよ！）折角だからお洒落して来てくれたら嬉しいです（普段着でも勿論良いよん）（でもみんなのスーツ姿見れたらいいなハートハート）」と呼びかけた。

また別の投稿では「クリスマス予定ない人〜？ 仲間ここに居るよ」と記し、クリスマスのイルミネーションを背にした写真をアップ。茶色のコートにショートパンツ、白の帽子、白いニーハイストッキングをコーディネートした「＃くまちゃんコーデ」を披露し、ウインクしたりポーズをとったりした。

ファンやフォロワーからも「ウィンクまでもアート」「めっちゃかわいいすぎる」「セクシーな女神」「凄い迫力」「たまらないプロポーション」「才色兼備」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。来月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。