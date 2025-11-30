【ぼくたちん家 第8話】玄一、索と共同生活開始 警察に“ニセ親子”勘付かれ絶体絶命
【モデルプレス＝2025/11/30】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第8話が30日に放送される。
【写真】索（手越祐也）、同棲相手を近距離で見つめる
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
23日に放送された第7話では、晴れて結ばれた玄一と索が“かすがい”となる家を買うために必要なパートナーシップ証明書を取得。本格的に家探しを開始するところで、索は玄一にストレートに想いを伝えハグ。2人の仲が深まった瞬間に、ネット上では「玄索尊い」「温かいハグにキュン」「ちゃんと言葉にして伝えることの大切さが身に沁みた」など多数の反響が寄せられた。そんな中、夢を探し続けるほたるは、ようやく好きなものが見つかったと明かす。ギターが好きだと報告するが、続けて「弾く方じゃなくて。作る方です。私、ギター作りたいです。」と意外な思いを明かした。
玄一と中学3年生のほたるがニセモノ親子であることを、警察の松（土居志央梨）に勘付かれてしまった。事情を知らない松は、ほたるが玄一から暴行や脅迫を受けているものと思い込み、玄一を捕まえる気満々。もしかして本当に逮捕されちゃう？玄一を心配するアパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、松の邪魔をしようと右往左往する。
警察の目を気にしながらも、玄一と索はローンの申請に必要な公正証書の作成に取りかかる。財産のことや病気になった時のことだけでなく、2人がいつまでも仲良く暮らしていくために、日常生活の細かいルールも記しておきたい玄一は「1回、シミュレーションしてみません？」。試しにアパートの部屋で共同生活をしてみれば、お互いのこだわりや気になる部分が見えてくるかも…と思って同居を始めた途端、さっそく玄一の問題点が浮き彫りになった。
一方、玄一を取り巻く皆にも変化の時がやってくる。ようやくやりたいことを見つけたほたるは、段ボールで何かを制作。ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）も、パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲）も、索の元彼・吉田（井之脇海）も、新しい人生を歩いていくためにそれぞれ家探しを始める。そんな中、ついに捜査の手が玄一のもとに伸びてきて、絶体絶命に。全部僕のせい…玄一がまさかの決断？皆が集まるクリスマスのアパートで奇跡は起こるのだろうか。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】索（手越祐也）、同棲相手を近距離で見つめる
◆及川光彦主演「ぼくたちん家」
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
◆「ぼくたちん家」第8話あらすじ
玄一と中学3年生のほたるがニセモノ親子であることを、警察の松（土居志央梨）に勘付かれてしまった。事情を知らない松は、ほたるが玄一から暴行や脅迫を受けているものと思い込み、玄一を捕まえる気満々。もしかして本当に逮捕されちゃう？玄一を心配するアパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、松の邪魔をしようと右往左往する。
警察の目を気にしながらも、玄一と索はローンの申請に必要な公正証書の作成に取りかかる。財産のことや病気になった時のことだけでなく、2人がいつまでも仲良く暮らしていくために、日常生活の細かいルールも記しておきたい玄一は「1回、シミュレーションしてみません？」。試しにアパートの部屋で共同生活をしてみれば、お互いのこだわりや気になる部分が見えてくるかも…と思って同居を始めた途端、さっそく玄一の問題点が浮き彫りになった。
一方、玄一を取り巻く皆にも変化の時がやってくる。ようやくやりたいことを見つけたほたるは、段ボールで何かを制作。ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）も、パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲）も、索の元彼・吉田（井之脇海）も、新しい人生を歩いていくためにそれぞれ家探しを始める。そんな中、ついに捜査の手が玄一のもとに伸びてきて、絶体絶命に。全部僕のせい…玄一がまさかの決断？皆が集まるクリスマスのアパートで奇跡は起こるのだろうか。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】