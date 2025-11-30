ピアニストの清塚信也氏が番組出演した際のオフショットを公開した。

３０日までにインスタグラムで「＃Ｍステ でした」と書き始め、「＃上白石萌音 さんと『なんでもないや』を ＃ＲＡＤＷＩＭＰＳ の名曲ですね 萌音ちゃんの歌声というのは、美しいだけでなく、とても細やかな強弱を持っています。したがって、色んな感情を繊細に表現することが出来ます。圧倒的な気品と、楽曲へのリスペクトは、彼女の人間的な魅力からの影響もあるでしょう。特等席で聴かせていただき、幸せです〜」と上白石の歌声を絶賛した。

続けて「リョクシャカやマカエンＴｒａｖｉｓなど、大好きな"友達"がいっぱいいて嬉しくなっちゃいました」と楽屋前で出演者とのオフショットもアップ。

最後に「ＲＡＤの洋次郎さんは、絡んだあと、個人的に、『ピアノは嫌いになっても私は嫌わないで下さい』と、申し上げましたら、嫌いじゃないですって言ってくれました 興奮したきよりんが失礼致しました ＲＡＤの歌は、音楽を構築するための規則性や秩序を超えた、言葉との間にあると思います。それが、心の響きというか、直接心を繋いで共鳴し合っているかのような美しさ、そして儚さまでをも感じさせてくれるようです。音楽って本当に切なくて美しい、ね」と記して投稿を締めくくった。

この投稿には上白石萌音が「ありがとうございました！！！」とコメントしているほか、「清塚さんのピアノに萌音ちゃんの歌声、とても素敵でした」「何と素敵な笑顔〜」「聴きながら萌音さんと奏でる素敵な世界にグッと惹き込まれました」「とっても素敵なセッションでした。心が満たされました」「洋次郎さんときよりんの絡みマジで最高でした」などの声が寄せられている。