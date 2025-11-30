◇水戸 悲願のJ1初昇格

水戸をJ屈指の育成型クラブへと押し上げたのが、西村卓朗GM（48）のユニークかつ緻密な強化策だ。16年に強化部長に就任すると、低予算ながらJ2ではまだ珍しかったGPSやデータ分析を導入。18年には廃校を再利用したクラブハウスが完成し、食事やケアまで全面サポートするJ1級の環境が整った。選手は西村GMや外部の専門家と個人面談を行い、目標や課題を明確にすることで士気向上につなげた。

17年に松本からの期限付き移籍でプレーした日本代表FW前田大然（セルティック）は「育成の水戸」の代表格だ。高卒2年目だった快足FWにはマッサージを受ける必要性を説くことから始まり、「プロフェッショナルとしてこだわらないといけないことを1年間で植え付けられた」と西村GMは言う。元々は別の獲得候補の映像をチェックしていた際、前田のスピードがスタッフの目に留まったことからオファーに発展。育成力の根底には、光る原石を見つけ出す鋭い眼力がある。

21年には5選手がJ1にステップアップを果たし、他クラブや高校、大学からの支持は根強いものになった。独自路線にかじを切って10年目。勝利と育成という究極の両立が、ついに実現した。