◇栄光のバックホーム 感動の製作秘話（5）

脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」。メガホンを執った秋山純監督は「横田さんの人生を（松谷）鷹也がもう一回生きる。それを撮るにはこちらも命懸けで臨まなくてはいけない」と並々ならぬ思いで撮影に臨んだ。

2021年4月。秋山監督は横田さんの著書「奇跡のバックホーム」が幻冬舎から出版されることを知ると、その数日後に同社の社長室を訪問。見城徹社長に「これを映画化する時には、絶対に僕に撮らせてほしい」と直談判した。

秋山監督は神戸市出身で幼少期から甲子園球場に通う大の阪神ファン。横田さんのことは入団時から注目していた。「3割30本30盗塁できると本気で期待していたし、引退試合もスマホでリアルタイム観戦していました。『奇跡のバックホーム』は自らの手で映画化したかったんです」

見城氏は秋山監督の熱意をくみ取り「分かった。どんなに大きい会社からオファーが来ても、最初に来たお前に撮らせる」と約束。同年夏、映画化に向けて動き出した。

“奇跡のバックホーム”をはじめとする野球シーンは「生身の肉体で撮らないとうそになってしまう」と、CGを一切使わず本気のプレーを撮影。横田さん役の松谷もそのこだわりに熱演で応えた。

誰よりも早く監督に名乗りを上げ、4年半の月日を費やした同作。だからこそ誰よりも強く願っている。「100年後の名前も知らない誰かの心にも残るような映画になってほしい」と――。