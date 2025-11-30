2025年、映像作品で最も振り幅を見せた俳優の一人が吉沢亮である。現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、松江中学で英語教師として勤務する傍らで、ヘブンをサポートする錦織を演じている吉沢。どこか抜け感のあるユーモアと繊細な感情の揺れを同時にまといながら、物語の空気をさりげなく変えていくような佇まいが印象的だ。ナチュラルな芝居で日常の中にいる人物として視聴者のそばに立ちつつ、その一方でスクリーンの上では、まったく違う顔を次々と更新している。

参考：吉沢亮はまぎれもなく“怪物” 『国宝』は“役者の快感”を体感できる唯一無二の一作に

映画『国宝』では、歌舞伎の芸道を50年にわたり生き抜く男・立花喜久雄の人生を演じている。抑えた感情の奥に静かな熱を宿した芝居は、興行収入がすでに173億円を超える大ヒットとなった作品を（※）、確かな存在感で支えている。同じく今年公開されたコメディ映画『ババンババンバンバンパイア』（以下、『ババンバ』）では、美しく奔放なバンパイア・森蘭丸として、振り切ったテンションでスクリーンいっぱいに解放感を広げてみせた。重厚なドラマとポップなコメディという、まったく色の違うジャンルを自然に行き来できる振り幅は、今年の活躍ぶりを象徴していると言っていいだろう。ここでは『国宝』『ババンバ』を入り口に、彼が歩いてきた多彩な役どころをたどりながら、その奥行きの大きさをあらためて確かめてみたい。

■『国宝』 『国宝』での吉沢は、俳優としての静かな底力をいちばんはっきり感じさせてくれている。歌舞伎の芸に人生を捧げた立花喜久雄の50年を、年齢ごとに演じ分けているというよりも、長い時間をかけて同じ人物の中身が熟していくように見せているのが印象的だ。その変化を大げさに強調することなく、気づけば「同じ人間の50年をずっと見てきた」と思わせてしまうところに、この作品での吉沢のすごさがある。

喜久雄が抱える孤独は、大きな泣き叫びやわかりやすい怒りでは描かれない。むしろ、その多くは沈黙の中に滲んでいる。台詞と台詞のあいだの呼吸、舞台へ向かう前にふと立ち止まる一瞬、遠くを見つめる視線の揺れ。そうした細かな瞬間が積み重なっていくことで、気づけば観客の胸の奥にじんわり迫ってくる。3時間近い物語がそれほど長く感じられないのは、感情の振れ幅が大きくなくても、彼の芝居がずっと動き続けているからだろう。

173億円超えという歴史的なヒット作でありながら、この映画の中心にあるのは派手さではなく、静かな覚悟とコツコツ積み上げられた献身だ。吉沢がこの役と向き合ってきた時間そのものが、作品の重みを支えている。俳優として積み重ねてきたものが、ひとつの形になってあらわれた作品だと感じる。

■『ババンババンバンバンパイア』 『ババンババンバンバンパイア』で吉沢が演じる森蘭丸は、彼のコメディセンスが一番のびのびと出ている役と言っていい。テンション高めの世界観の中で、「こんなにきれいなのに、やっていることはちょっとバカっぽい」というギャップがずっと続いていく。そのアンバランスさが、そのまま蘭丸の魅力になっている。表情はころころ変わり、声のトーンもくるくると変化するけれど、ただ大げさに騒いでいるようには見えない。きちんとキャラクターの輪郭を保ったまま振り切れているところに、吉沢の上手さがある。

蘭丸という人物の根っこには不思議な優雅さがある。吉沢はその感じを丁寧につかみ取りながら、作品全体の空気をふわっと持ち上げていく。ドタバタしたシーンが続く中でも、ふと立ち止まったときの視線や、さりげない仕草に品の良さがにじむので、ただのドタバタコメディでは終わらない厚みが出てくる。

『国宝』を観たあとに本作を観て、そのギャップにやられてしまった人も多かったはずだ。さっきまで50年の人生と芸の重さを背負っていた俳優が、今度は同じ顔で、全力でバカバカしくて愛らしいバンパイアを演じている。その落差に思わず笑ってしまう一方で、「どちらもちゃんと似合ってしまう」のが、吉沢亮という存在のおもしろさだ。重厚なドラマとポップなコメディという両極を同じ年に経験したからこそ、彼の“振り幅”の大きさが、よりくっきりと浮かび上がってくる。

■『銀魂』 実写映画『銀魂』で演じた沖田総悟は、吉沢の振り幅を語るうえで、まず思い出したい役だ。いつも飄々としていて、どこか掴みどころがないけれど、その奥にはちゃんと冷静な強さを秘めている。そんな人気キャラクターを、吉沢は肩の力の抜けた自然さで引き受けている。ギャグシーンでは全力でふざけながら、ここぞという場面では、目線ひとつで場の空気をキュッと締める。その切り替えが、とても滑らかだ。

沖田は、「ボケにも回るし、ツッコミにも見える」という、バランスを崩すと一気に浮いてしまうポジションでもある。吉沢はその難しさを感じさせることなく、コメディの自由さとキャラクター本来のクールさを同時に成立させている。だからこそ、ちょっと意地悪で、でもどこか軽やかな毒っ気が心地よく残る。原作ファンから「温度がそのまま」と言われたのも納得で、この作品での沖田は、のちの実写化作品において「吉沢亮なら任せられる」という信頼の土台になっているのだろう。

■『キングダム』 『キングダム』では、若き王・嬴政と、その影武者だった漂の二役を吉沢が演じている。このキャスティング自体が印象的だが、実際に作品を観ると、そこにはのちの『国宝』にもつながっていくような「静かな強さ」の始まりが見えてくる。嬴政として画面に立つとき、吉沢は多くを語らなくても、その場の空気をスッと変えてしまう。深くゆっくりとした呼吸や、わずかに揺れる視線だけで、政治の渦中に立たされる王の重さや覚悟が伝わってくる。

一方で、漂として見せる柔らかい笑顔や、少し軽やかな身のこなしは、嬴政とはまったく違う印象を与える。同じ顔をしているはずなのに、まとう空気がはっきりと違うのだ。その差を生んでいるのは、肩の位置のわずかな違いや、歩き方、台詞を発するときの重心の置き方といった、本当に細かな身体の使い方にある。大きな戦いの物語の中で、吉沢は静の側を受け持ちながら、物語の軸をしっかり支えていた。漂の死が嬴政の覚悟につながっていく流れも、二役それぞれの温度がきちんと描き分けられているからこそ、より立体的に響いてくる。この作品で、吉沢がまったく違う二人を自然に同居させられる俳優であることが、はっきり示されたと言っていい。

■『PICU 小児集中治療室』 ドラマ『PICU 小児集中治療室』（フジテレビ系）で吉沢が演じたのは、北海道の病院で働く若い小児科医・志子田武四郎だ。大作映画のようなスケール感や派手なビジュアルからは少し距離を置き、日常の延長線上にある命と向き合う現場に身を置くことで、吉沢の素の温度に近い魅力がにじみ出ていた作品でもある。

武四郎は、決して最初から完璧なヒーローではない。戸惑ったり、うまくいかない現実に打ちのめされたりしながら、それでも目の前の子どもと家族のために踏みとどまろうとする。吉沢は、その不器用さや迷いを隠さずに見せることで、医師というよりも一人の若者としての等身大の成長を描いていった。感情を爆発させる場面よりも、言葉に詰まりながら何とか思いを伝えようとする瞬間や、患者のそばに静かに座り込む背中に、武四郎という人物の優しさが宿る。

『国宝』のような重厚な芸道ものや、『ババンババンバンバンパイア』のようなポップなコメディとはまた違うかたちで、誰かのために懸命に踏ん張る人を描いたのが『PICU 小児集中治療室』だと言える。大きな見せ場だけでなく、日常の細かなやりとりの中に感情の揺れを織り込んでいくこの作品は、吉沢のふつうの青年としての魅力と誠実さを確認できる一本になっている。

重たいドラマでも、ポップなコメディでも、どんな現場に立っていても、吉沢亮はいつもその作品にとってちょうどいい温度でそこにいてくれる。前に出てぐいぐい引っ張るというより、物語の真ん中にすっと立ち、周りの役や世界観をきちんと生かしながら、自分の存在も確かに刻んでいく。そのバランス感覚が、とても心地いい。

これから先のキャリアを考えるとき、楽しみなのは「どんな大役をつかむか」だけではない気がする。大河や朝ドラのような大きな舞台はもちろん、その合間にふと飛び込んでくる小さな企画や、ジャンルの枠をはみ出した作品の中で、また新しい一面が顔を出すかもしれない。きちんと地に足のついた佇まいを保ったまま、作品ごとに少しずつ色合いを変えていく。その変化の積み重ねを長いスパンで見守っていけること自体が、俳優・吉沢亮を追いかける醍醐味になっていくはずだ。

参照※ https://realsound.jp/movie/2025/11/post-2229758.html（文＝川崎龍也）