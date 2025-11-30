¡ÈÄ¶¥Ë¥Ã¥Á¤Êº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É×¤Ï¡Ö²¼¤Î¤Û¤¦¡Ä¡× MCÆ£°æÎ´¤ÎÉÔÍÑ°ÕÈ¯¸À¤Çµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ë
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢¡ÈÄ¶¥Ë¥Ã¥Á¤Êº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®¤Î¿·º§É×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
É×¤¬ÊÌ³¤Ä®¤ÇÉã¤È±Ä¤à¤Î¤Ï¡¢Ìó60¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡áÅìµþ¥É¡¼¥à13¸ÄÊ¬¤â¤Î¹¤µ¤ÎËÒ¾ì¤Ç¡¢Ìó100Æ¬¤ÎÆýµí¤ò»ô°é¡£ºñÆý¤Ï1Æü2²ó¡¢ÁÝ½ü¡¦±Â¤ä¤ê¤Ï1Æü3²ó¤òÁáÄ«¤«¤éÇ¯ÃæÌµµÙ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÎºÊ¤Ï¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î½Ð¿È¡£5·î¤Ë°Ü½»¤·¡¢´ÑÍ÷¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿É×¤ÎÉã¤â¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2Ç¯Á°¡¢¡ÖµÆ¤ÈÎÐ¤Î²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£µÆ¤ÏËçÊýµÆ¿Í·Á¡¢ÎÐ¤ÏÊÌ³¤Ä®¤ÎÂçÃÏ¤ò»Ø¤¹¡¢Âçºå¤Î½÷À¤ÈÊÌ³¤Ä®¤ÎÍïÇÀ²ÈÃËÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¤ÎÈ¯Â¤Ï1984Ç¯¡£ÊÌ³¤Ä®¤ÎÍïÇÀ²È¤È·ëº§¤·¤¿ËçÊý½Ð¿È¤Î½÷À¤¬¡ÖÍïÇÀ²È¤Ë¤Ï·ëº§Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ê¡¢ËçÊý»ÔÄ¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
»²²Ã¤ò´õË¾¤·¤¿Âçºå¤Î½÷À¤Ï¡¢3Çñ4Æü¤ò¤¿¤Ã¤¿3Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤ÇÊÌ³¤Ä®¤Ø¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ï¡¢»Òµí¤Î±Â¤ä¤ê¤äÀ¶Î®¥«¥Ì¡¼¡¢À±¶õ´Õ¾Þ²ñ¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤¬¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î41²ó¤Î³«ºÅ¤Ç¼Â¤Ë97ÁÈ¤¬À®º§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
ºÊ¤Ï30ºÐ¤â±Û¤¨¡¢¤½¤í¤½¤í¿È¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ²ñ¤Ë»²²Ã¡£¤â¤È¤â¤ÈÍïÇÀ¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë3Ëü±ß¤Ç¹Ô¤±¤ë¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬¤Û¤·¤¤¤È»²²Ã¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï½÷À5¿Í¡¢ÃËÀ4¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¼Ì¿¿¥Ê¥·¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¼±¡£3Ëü±ßÎ¹¤ËÄà¤é¤ì¤ÆÍè¤¿¤Ê¤É¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡¢É×¤Ï·ëº§¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎºÊ¤Ë¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¡£
°ìÊý¡¢ÃËÀ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢»ô°éÃæ¤Îµí¤Î¿ô¤ÈËÒ¾ì¤Î¹¤µ¤¬¡£ºÊ¤â¥Ô¥ó¤È¤Ï¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Â¿¤¤¾¯¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÌÀÇò¡£MC¤ÎÆ£°æÎ´¤¬ÉÔÍÑ°Õ¤ËÉ×¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²¼¤Î¤Û¤¦¡Ä¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²ñ½éÆü¤ÎÌë¡¢Á´°÷¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢1ÂÐ1¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î5Ê¬´Ö¥È¡¼¥¯¤Ø¡£ºÊ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¤ËÎÁÍý¹¥¤¤ÎÉ×¤Ï¿©¤¤¤Ä¤¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃÂê¤Ç¤ª¸ß¤¤¹¥°õ¾Ý¤Ë¡£
3ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´õË¾¤ÎÁê¼ê¤ò»æ¤Ë2¿Í¤º¤Ä½ñ¤¡¢¸«»ö2¿Í¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤Âè°ì¸õÊä¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Æ£°æ¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤Ç¡¢ÂèÆó¸õÊäÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤¹¤ë¡£
¤½¤Î2¥«·î¸å¡¢É×¤¬Âçºå¤òË¬¤ì¤Æ¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢·î1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ°¦¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯8·î¡¢Âçºå¤«¤é²¬»³¡¦¹âÃÎ¤Ø½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤è¤¦¤ÈÉ×¤Ï»ØÎØ¤òÍÑ°Õ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ººÊ¤Î¼Â²È¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç»ØÎØ¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö°ã¤¦¡ª¡×¤È°ì½³¡£¤È¤Ï¤¤¤¨º£Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·º§¥È¡¼¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢ËÒ¾ì¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿ºÊ¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÎ¾¿Æ¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£